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Электронная трудовая: что нового?

Электронная трудовая: что нового?

С прошлого года наличие трудовой книжки не является обязательным. Информация о стаже с 2004 года подтверждается данными персонифицированного учета. Но как сохранить и в дальнейшем учитывать данные о стаже до 2004 года?

Правлением Пенсионного фонда приняты документы, регулирующие порядок подачи сведений для создания электронных трудовых книжек. В частности, в марте 2021 года было принято одно, основополагающее, постановление. А 1 июня этого года принято дополнительное постановление «О порядке и очередности предоставления сведений для создания электронных трудовых книжек» №8-3, которое предусматривает ряд нюансов.

  • Переход к полному электронному учету стажа составляет пять лет — начиная с 10 июня 2021 года* по 2026 год. При этом устанавливается очередность. Ранее сведения о трудовой деятельности работника, физического лица-предпринимателя можно было предоставить в электронной форме в любой период — в течение пяти лет. Теперь первоочередное право на предоставление таких сведений имеют лица, которым до пенсии по возрасту осталось не более двух лет и имеющие стаж до 1 июля 2000 года.
  • Данные для создания электронной записи потенциальный пенсионер может подать не только через электронный портал, но и обратившись лично в Пенсионный фонд.
  • Сведения о трудовой деятельности можно подать повторно — для исправления ошибки, если обнаружена неправильная или неточная запись о периодах работы за периоды страхового стажа после 1 июля 2000 года, или в случае создания неправильной или неточной электронной записи в электронном кабинете. При повторном представлении сведений о трудовой деятельности подается титульная страница и страницы с изменениями.
  • В некоторых случаях сведения должны подаваться страхователем на веб-портале электронных услуг — с обязательным наложением электронной подписи (ЭП) на квалифицированном сертификате ЭП. Это связано, например, с отсутствием в реестре застрахованных лиц сведений о принятии на работу, переводе на другую должность, увольнении, приостановлении действия трудового договора, а также о присвоении, изменении ранга, разряда, класса, звания, категории и т.п. Теперь подача таких сведений осуществляется отделом кадров через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда — в виде xml-файла (таблица со сведениями о трудовой деятельности работника). Это касается периодов работы с 10 июня 2021 года. За периоды до указанной даты сведения подаются путем прикрепления отсканированных документов.

 *Со дня вступления в силу Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме» №1217-IX от 5 февраля 2021 года. 

Сергей КОРОБКИН, независимый консультант

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Редакция ПРОФИЛЬ

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