Электронная трудовая: что нового?

Учимся правильно составлять резюме Наверное, многие хоть раз задумывались, почему один соискатель отправляет резюме в 10 компаний и ему везде отказывают, а другой делает рассылку в две компании и получает сразу два приглашения на собеседование. ПОДРОБНЕЕ

Пенсионер ищет работу: поможет ли новый закон при трудоустройстве? Не секрет, что в Украине на пенсию прожить сложно. Поэтому большинство пенсионеров вынуждены искать себе работу. Но случается, что людям старшего возраста в трудоустройстве отказывают. Хотя, согласно изменениям, внесенным в Закон Украины «О рекламе», с 8 января 2022 года за указание в объявлении о поиске сотрудников ограничений по возрасту и полу работодателей должны штрафовать. Помогут ли нововведения в трудоустройстве пенсионеров, нашим читателям рассказали специалисты центра занятости. ПОДРОБНЕЕ