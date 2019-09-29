Экспертиза качества: как выбрать вареную колбасу

Вареную колбасу используют для бутербродов, добавляют в салаты и выпечку. Однако как выбрать по-настоящему качественный продукт, чтобы не только не испортить блюдо, но и не навредить здоровью? Сотрудники центра экспертиз «Тест» изучили состав шести образцов вареной колбасы «молочная» торговых марок: «Глобино», «Алан», «Мясная лавка», «Ятранчик», «Юбилейный» и «Переяслав Укрпромпостач-95». К каким выводам пришли эксперты?

Кишечную палочку не обнаружили

Все образцы прошли гистологический анализ, определение жирности, наличие в составе усилителя вкуса глутамата натрия, а также крахмала и сои. Еще эксперты проверили наличие в колбасе кишечной палочки.

Согласно стандартам производства вареной колбасы (ДСТУ), жирность продукта должна составлять не более 22%. Колбаса торговой марки «Юбилейный» не прошла тест по этому пункту, поскольку ее жирность составила 25,1%.

По словам экспертов, глутамат натрия – натуральное белковое вещество, которое в незначительном количестве может содержаться в колбасном продукте. На этом этапе тест «провалила» торговая марка «Глобино». Количество глутамата натрия в этом продукте было в 10 раз больше, чем в остальных образцах.

Соя не была обнаружена ни в одном из образцов. А вот крахмал эксперты все-таки выявили в составе колбасы «Глобино».

Также гистологический анализ подтвердил наличие стабилизатора каррагинан в составе колбас «Ятранчик» и «Юбилейный». Эксперты рассказали, что этот компонент не является опасным, поскольку его извлекают из морских водорослей, тем не менее в колбасе его быть не должно.

По микробиологии (наличие кишечной палочки) ни к одному из образцов замечаний предъявлено не было.

Кто нарушил правила маркировки?

Колбаса может быть упакована в различную упаковку. В натуральной оболочке продается более дорогой продукт, а в полиамидной пленке – более дешевый. Но важно знать, что содержимое должно быть идентичным, независимо от упаковки.

Все образцы теста были упакованы в полиамидную пленку с фиксированным весом. К самим упаковкам (оболочкам) замечаний не было. По маркировке отличилась колбаса «Переяслав Укрпромпостач-95». Производитель указал содержание мясного сырья в количестве 78%. Но такого не может быть. Поэтому общая оценка данному продукту была снижена.

На вкус все продукты понравились экспертам. Но оценку «отлично» по этому показателю все же получили только торговые марки «Алан» и «Глобино».

Сроки хранения

Срок пригодности колбасы «молочная» составляет 30-60 суток. Но все это справедливо до момента вскрытия упаковки. После этого колбасу нужно хранить не более 2 суток и только в холодильнике.

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По результатам теста оценку «отлично» получила колбаса торговой марки «Алан». Оценкой «хорошо» отмечена колбаса «Мясная лавка». Три продукта получили оценку «удовлетворительно» – «Переяслав Укрпромпостач-95», «Глобино» и «Ятранчик». Оценку «плохо» получила колбаса «Юбилейный» за несоответствие по жирности и наличию в составе каррагинана.

Фото: www.instaghub.com