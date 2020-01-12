Совет потребителю: как правильно выбрать тушенку

Тушеное мясо, консервированное в жестяные или стеклянные банки, в народе называют тушенкой. Многие хозяйки используют этот продукт при приготовлении различных блюд. На что следует обращать внимание при покупке тушенки и какие торговые марки лучше обходить стороной, выясняли сотрудники центра экспертиз «ТЕСТ». Для тестирования было отобрано шесть марок свиной тушенки украинского производства: «Алан», «Здорово», «Ladus», «Eat me», «Етнічні м’ясники» и «Пан Іван».

Сою не выявили

В лаборатории тушенку проверили по качественным и количественным показателям. Так, согласно ДСТУ, мяса с жиром должно быть не меньше 59%. Из всех проверенных марок более требуемых 59% оказалось только у торговых марок «Алан» и «Здорово». Образцы «Етнічні м’ясники», «Пан Іван», «Eat me» и «Ladus» мяса с жиром в банке содержали меньше, чем требует стандарт и чем было указано на этикетке.

Также в лаборатории проверили состав продукта. Сои не нашли ни в одном из образцов. Что касается крахмала, то он был выявлен в продукции торговой марки «Eat me». Отметим, что крахмал на этикетке данного продукта заявлен не был. Также в составе тушенки «Eat me» был выявлен каррагинан. Этот компонент не был заявлен на этикетке продукта и, согласно ДСТУ, не должен в нем содержаться. Также у экспертов были замечания по составу к тушенке «Ladus». В продукции этой торговой марки была обнаружена белковая добавка не мясного происхождения. За такие нарушения вышеупомянутым торговым маркам были снижены оценки.

Что не так с упаковкой?

Все консервы, используемые в тесте, были представлены в жестяной таре. Некоторые жестяные банки не содержат кольца, при помощи которого без особых усилий можно открыть банку с тушенкой. Если его нет, то чтобы открыть тару, нужно использовать консервный нож. Поэтому торговые марки «Алан» и «Ladus», жестяная тара которых содержала кольцо, получили отметки «отлично». Те образцы, в которых кольцо не предусмотрено, получили оценку «хорошо».

Что касается умения правильно маркировать продукцию, то у экспертов к производителям было два замечания: указание сорта и количества мяса в составе. Согласно ДСТУ, высшего и первого сорта бывает только тушенка, приготовленная из говядины или баранины. Свиные консервы выпускаются бессортовыми, то есть на них не принято указывать сорт. По словам экспертов, этот нюанс имеет большое значение, поскольку для изделий высшего сорта предусмотрено не менее 56,5% основного сырья – мяса с жиром, а для бессортовых из свинины – не менее 59%. Поэтому, указывая высший сорт на этикетке, недобросовестные производители пытаются снизить норму.

Также внимание экспертов привлек очень низкий процент жирности у продукта «Eat me». У этой торговой марки было всего 17% жирности, в то время как у остальных не менее 30%.

Без хрящей и сухожилий

На этом этапе тестирования эксперты оценили внешний вид продукта, консистенцию, запах и, конечно же, вкус. Характерным для мясных консервов является серый цвет. Это связано с тем, что они производятся без добавления стабилизатора цвета нитрита натрия. Также в тушенке не должно быть хрящей, сухожилий, шкуры и косточек. Мясо должно быть сочным, с характерными пряными нотками, не слишком переваренным и без посторонних запахов.

По вкусу экспертам больше всего понравилась продукция торговых марок «Алан» и «Ladus». А вот к торговой марке «Eat me» был ряд претензий. В тушенке попадались хрящи, а вкус мяса был выражен неярко.

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Оценку «отлично» получила торговая марка «Алан». «Удовлетворительно» – у тушенки «Здорово». Продукция торговой марки «Етнічні м’ясники» получила отметку «плохо». Три образца – «Пан Іван», «Eat me» и «Ladus» – получили оценку «очень плохо».

Где придумали тушенку?

Отцом тушенки считают предпринимателя из США Джорджа Хормела. Именно он впервые начал готовить мясо и консервировать его в жестяные банки. Первыми продукт попробовали в армии. Но очень скоро тушенка приобрела популярность во всем мире.

Фото: cs10.pikabu.ru

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