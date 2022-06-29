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Известные одесситы высказались против дистанционных сессий горсовета

Известные одесситы высказались против дистанционных сессий горсовета

В стране идет война, введено военное положение. А дистанционная форма сессий не гарантирует того, что депутаты голосуют не под давлением сторонних лиц. Тем более, что среди «дистанционщиков» есть личности скандальные.

Депутаты, вы где?

Так, урбанист, транспортный эксперт и редактор изданий «Южный курьер» и «Общественный транспорт» Александр Вельможко публично обратился к народным избранникам:

Уважаемые депутаты Одесского горсовета. Сейчас к сессии подключились двое ваших «коллег», один из которых накануне войны выбросил флажки Украины, а второй в первый день войны советовал президенту Украины на коленях извиняться перед путиным. Кто из вас имеет яйца спросить у этих двоих – где они сейчас находятся и почему не пришли на заседание?

Отметим, что речь здесь идет о депутатах Одесского горсовета Богдане Гиганове (прошел по списку от ныне запрещенного ОПЗЖ) и Илье Фреймане (прошел по списку уже запрещенной Партии Шария ). Гиганов перед началом войны писал в соцсетях призыв к президенту Зеленскому на коленях молить путина о прощении. Фрейман и вовсе сгреб и выбросил украинские флажки с депутатских столов во время одной из сессий горсовета.

Оба скандальных депутата сегодня приняли участие в сессии дистанционно. Где они находятся и кто может влиять на принимаемые ими решения – неизвестно.

дистанционная сессия горсовета

Скриншот Александра Вельможко

Вживую сессии проводили и проводят Киев, Днепр и даже обстреливаемый Харьков. А избранники Одессы вместе с мэром Трухановым смогли только сейчас раздуплиться и проводить свою караоке-сессию дистанционно. Чтобы не тревожить тех городских депутатов, которые воспользовались неожиданной возможностью и уехали по миру. Надеюсь, хоть не в Москву. Хотя с них станется,

— пишет у себя в facebook одна из лидеров одесского Евромайдана, в прошлом заместитель руководителя Одесской ОГА, Зоя Казанжи.

Насколько важны в военное время «якоря»?

Также смутили Зою Казанжи и некоторые пункты, напомним, первой с момента начала войны (с 24 февраля) сессии горсовета. Причем эти вопросы идут первыми в повестке дня.

А знаете какие вопросы на сегодняшнюю сессию вынесли? Только не ржать. Передать якорь, так называемый «символ Одессы», городам-побратимам – Балтимору в США и Йокогаме в Японию,

— пишет одесситка.

При этом Зоя Казанжи замечает, что «те якоря по миру возили и вице-мэры, и сам мэр Одессы. И передавали их городам-побратимам. Такой себе туризм за наш счет. Наверное, и сейчас повезут».

Еще один «важный» вопрос — установление партнерских отношений между Одессойи городами Майями и Майами Бич в США. Им тоже якорь повезут, думаю,

— иронизирует пани Зоя.

одесский якорь

Напомним, что 29 июня одесские депутаты собрались на первую с начала войны сессию горсовета

Причем началась она началась она со скандала: часть депутатов покинули зал.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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