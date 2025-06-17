Ключевые моменты

Культурные, развлекательные и образовательные события в Одессе, которые состоятся 17-19 июня и вход на которые бесплатный

Английский язык никогда еще не был таким доступным! Три раза в неделю вы можете совершенно бесплатно практиковать разговорные навыки с носителями языка онлайн или вживую. Где и когда — читайте в обзоре.

Сразу два музея готовят новые выставки. Одна — посвящена известному художнику Владимиру Кабаченко, другая — юбилею знаменитой Грековки. Самым насыщенным днем недели будет четверг. В этот день вам придется выбирать куда пойти из числа лекций, концертов и интересных встреч.

Напомним, что как всегда вас ждут киносреда на Одесской киностудии.

Больше деталей читайте в нашем обзоре.

Афиша бесплатных событий Одессы

Что: Открытие выставки живописи и книг Владимира Кабаченко

Где: Ланжероновская, 2, Музей Степная Украина

Когда: 17 июня, 15:00



Что: Концерт Владимира Рунчака

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал

Когда: 17 июня, 17:00



Что: Иван Франко — поэт песенник

Где: Преображенский, 35-й, Библиотека филиал N1

Когда: 17 июня, 18:00



Что: Показ «Источник для жаждущих» (1965 г., реж. Ю. Ильенко)

Где: Французский бульвар, 33 Одесская киностудия

Когда: 18 июня, 15:00



Что: American English Club

Где: Греческая, 1-я, America House Odesa

Когда: 18 июня, 17:00

Рестрация



Что: Презентация книги Виталия Орлова «Одесские педагоги: везде, судьбы, испытания»

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 19 июня, 15:00



Что: Вернисаж «Искусство свободных»

Где: Михаила Болтенко, 6, Veterans HUB ODESA

Когда: 19 июня, 15:00



Что: Книжный клуб

Где: Королева, 46, Библиотека для юношества

Когда: 19 июня, 15:00



Что: Открытие выставки «Мост Возрождения»

Где: Европейская, 31-33, Музей современного искусства

Когда: 19 июня, 16:00



Что: Сольный концерт Романа Арабаджи

Где: Старопортофранковская, 26, Педагогический университет

Когда: 19 июня, 16:00



Что: Семья Эфрусси

Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев

Когда: 19 июня, 18:00



Что: Концерт студентов кафедры духовых и ударных инструментов

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малый зал

Когда: 19 июня, 18:00



Что: Conversation club with Tristan

Где: улица Греческая, 1а, America House Odesa

Когда: 19 июня, 18:30

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