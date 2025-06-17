Ключевые моменты
- Культурные, развлекательные и образовательные события в Одессе, которые состоятся 17-19 июня и вход на которые бесплатный
Английский язык никогда еще не был таким доступным! Три раза в неделю вы можете совершенно бесплатно практиковать разговорные навыки с носителями языка онлайн или вживую. Где и когда — читайте в обзоре.
Сразу два музея готовят новые выставки. Одна — посвящена известному художнику Владимиру Кабаченко, другая — юбилею знаменитой Грековки. Самым насыщенным днем недели будет четверг. В этот день вам придется выбирать куда пойти из числа лекций, концертов и интересных встреч.
Напомним, что как всегда вас ждут киносреда на Одесской киностудии.
Больше деталей читайте в нашем обзоре.
Афиша бесплатных событий Одессы
Что: Открытие выставки живописи и книг Владимира Кабаченко
Где: Ланжероновская, 2, Музей Степная Украина
Когда: 17 июня, 15:00
Что: Концерт Владимира Рунчака
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 17 июня, 17:00
Что: Иван Франко — поэт песенник
Где: Преображенский, 35-й, Библиотека филиал N1
Когда: 17 июня, 18:00
Что: Показ «Источник для жаждущих» (1965 г., реж. Ю. Ильенко)
Где: Французский бульвар, 33 Одесская киностудия
Когда: 18 июня, 15:00
Что: American English Club
Где: Греческая, 1-я, America House Odesa
Когда: 18 июня, 17:00
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Что: Презентация книги Виталия Орлова «Одесские педагоги: везде, судьбы, испытания»
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 19 июня, 15:00
Что: Вернисаж «Искусство свободных»
Где: Михаила Болтенко, 6, Veterans HUB ODESA
Когда: 19 июня, 15:00
Что: Книжный клуб
Где: Королева, 46, Библиотека для юношества
Когда: 19 июня, 15:00
Что: Открытие выставки «Мост Возрождения»
Где: Европейская, 31-33, Музей современного искусства
Когда: 19 июня, 16:00
Что: Сольный концерт Романа Арабаджи
Где: Старопортофранковская, 26, Педагогический университет
Когда: 19 июня, 16:00
Что: Семья Эфрусси
Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев
Когда: 19 июня, 18:00
Что: Концерт студентов кафедры духовых и ударных инструментов
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малый зал
Когда: 19 июня, 18:00
Что: Conversation club with Tristan
Где: улица Греческая, 1а, America House Odesa
Когда: 19 июня, 18:30
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