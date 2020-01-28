«Їжа просто зобов’язана приносити насолоду та покращувати настрій»

Шеф-кухар Synergy Group Євген Костромицький про здорову та смачну їжу, про секрети приготування ідеальних страв і про співпрацю з одеським супермаркетом «Обжора»

Сьогодні ви працюєте в найкращих ресторанах Одеси. Коли вперше зацікавилися кулінарним мистецтвом?

Мені було близько 19 років, коли я спробував справжню одеську фаршировану рибу з легким солодким присмаком. Мені стало цікаво, як її готують і чому вона виходить такою пухкою. З цього все почалося.

На щоспирається філософія вашої кухні? Що надихає вас на створення смачних шедеврів?

Моя філософія спирається на використання якісних продуктів. Свіжість і поєднання інгредієнтів — це вже половина успіху. Все решта— справа рук кухаря. На створення страв мене надихає пора року: погода, атмосфера, сезонні тренди. Ну і, звісно, побажання постійних гостей.

Що в їжі важливіше — користь чи смак? Чи має, на ваш погляд, їжа приносити насолоду? Чому?

Я вважаю, що ці два фактори не далекі один від одного. Те, що здорова їжа не може бути смачною, —упередження. Наприклад, коржик з гуакамоле, руколою та насінням чіа нічим не поступається соковитому м’ясі на грилі. Їжа має, просто зобов’язана приносити насолоду й покращувати настрій. Це не лише задоволення фізичних потреб — це емоції. Уміння викликати емоцію — це мистецтво. Напевно, тому кухарі близькі до художників.

Корисна порада: ваші критерії під час вибору та купівлі продуктів, на що варто звертати увагу?

По-перше, це поживність. Дуже важливо, щоб їжа насичувала клітковиною та не містила великої кількості жиру. По-друге, це відсутність барвників і ароматизаторів. Якісна їжа не повинна містити штучних модифікаторів смаку. І, звісно, свіжість продукту. Навіщо економити на своєму здоров’ї?

Як ви прийняли рішення стати частиною команди торгової мережі «Обжора»? Для вас це експеримент чи корисна справа?

Як кухар я зацікавлений не лише в безпосередньому процесі приготування їжі, а й у прищепленні смаку та корисних гастрономічних звичок людям. Я хочу, щоб вониобирали якісні продукти, готували їжу, яка приносить радість і задоволення, ніколи не економили на здоров’ї.

У вас раніше був досвід роботи з гастрономічними магазинами?

Я брав участь у різних проектах, але в такому ключі це моє перше партнерство. І це дуже надихає!

Які смачні сюрпризи чекають на клієнтів торгової мережі «Обжора»?

Буде маса нових гастрономічних поєднань! Наприклад, якісна домашня гранола для сніданку, хумусіз чорної квасолі з додаванням арахісової пасти як закуската інші, не менш смачні сюрпризи!

І наостанок, секрети кулінарії: назвіть, будь ласка, три кулінарні тонкощі, які спростять життя одеситів і допоможуть наблизити страви до досконалості кулінарного мистецтва.

Відкрию один, але найголовніший секрет: використовуйте якісну оливкову олію для приготування салатів. Вона розкриває смак всіх інгредієнтів і створює завершений образ страви. Ну і, звісно, купуйте продукти в «Обжорі»!

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