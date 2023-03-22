IWICID: одесский бренд премиум одежды для женщин шьет для военных

Элитный бренд одежды с начала полномасштабного вторжения начал шить аптечки, балаклавы и плитоноски. Как работает одесский бизнес ради экономики и победы, и что ждет его в этом году, читайте дальше.

Как IWICID перестроился и шьет для военных

До полномасштабного вторжения одежда украинского производителя IWICID (Я хочу. Я могу. Я делаю), производимая в Одессе отшивала премиум одежду для женщин. Основательница бренда IWICID Анжелика Деревцова рассказала об основных направлениях работы команды:

на розницу: небольшие капсулы и индивидуальный пошив (услуга ателье);

корпоративное: униформа, форма;

милитари для военных.

Балаклавы

После 24 февраля бренд украинской одежды начал шить изделия для военных. Анжелика вспоминает, как ей 27 февраля поступил запрос на работу. Надо было отшить балаклаву. Накануне семья отдыхала в Карпатах. И она как раз делала балаклаву под шлем для катания на лыжах. Поэтому на производстве были выкройки под это изделие. Такое стечение обстоятельств помогло оперативно сделать и отдать заказ. Комендантский час тогда начинался рано и работники старались все успеть.

Аптечки

Весь март команда из трёх человек работала благотворительно. Делали балаклавы, повязки, футболки. В апреле принялись за аптечки. «Стандартная аптечка, которая есть на вооружении у воинов, – она на два с половиной литра. А мы доработали ее, добавили наружные карманы, и она стала объемом три с половиной литра. Это позволило поставить больше жгутов и четыре турникета. Если бойцы на нуле, то можно увеличивать объем», – рассказала Анжелика Деревцова. Эти аптечки продавали по производственной себестоимости, без финансовой прибыли компании. Это сознательный вклад в нашу победу, считает Анжелика. Так сшили более четырехсот аптечек.

Плитоноски

А еще из трех различных образцов плитоносок бренд IWICID разработал собственное изделие. Вышла универсальная плитоноска на четыре отделения, подходящая для плит шестого класса.

Рюкзаки, одежда для военных и прочее

Также команда шьет рюкзаки для спальных мешков. «Многие подшивали формы. Просто ребята к нам приходили. Подшивали, ушивали», – вспоминает Анжелика Деревцова.

Сейчас периодически под запрос делают аптечки. Бренд постоянно сотрудничает с общественной организацией «Совет общественной безопасности». Это наш сознательный вклад, это наша гражданская позиция. Это как молитва о наших воинах, только через производство», – убеждена основательница бренда.

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В начале войны было очень сложно

Владелец бренда IWICID вспоминает, как в марте прошлого года ничего не работало. Арендодатель полностью снял с них плату за аренду в месяц. В большом здании их компания осталась одной из тех, кто занимался швейным производством. Достать сырье было невозможно. Ни в марте, ни в апреле 2022 года.

«Мы какие-то невероятные вещи делали. Например, балаклавы мы отшили полностью из микродайвинга. Если говорить с позиции экономики, то таких дорогих балаклав ни у кого еще не было. Мы просто делали из того, что у нас было – из черной ткани», – вспоминает Анжелика Деревцова.

Что мотивирует на волонтерскую работу

Работать команду мотивирует победа. Анжелика уверена, если ты показываешь своим примером, что ты здесь на месте, что ты продолжаешь работать, то на тебя люди смотрят и тоже включаются. Они защищают свое место на экономическом фронте.

Анжелика Деревцова считает, что люди поддерживают своих. К ним многие обращаются, потому что хотят поддержать украинский бизнес. Конечно, ценник другой. Производят минимальную набавку, даже для индивидуального производства. Из-за курса валюты цена на сырье повысилась колоссально. Несмотря на это, люди стараются поддерживать друг друга. «Закажу у своих», – говорят клиенты.

Основательница бренда считает, что раньше внимание было расфукусировано. Работали крупные торговые центры, были представлены многие международные бренды. Сейчас это все тоже есть, но людям хочется поддержать своего украинского производителя. Людям хочется носить свое. То, что сделано своими руками в своей стране. Когда люди возвращались домой из-за границы и снова уезжали из Украины, много заказывали для детей патриотические футболки. «Малыши, находясь там, за границей, сознательно просят своих родителей ходить в украинском», – говорит Анжелика Деревцова.

Что будет с бизнесом в Украине

Основательница бренда IWICID считает, что Украина победит и у нас будет расцвет. Экономически мы поднимемся, страна будет интересна инвестициям. Это вопрос только времени.

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Экономист Эдуард Каражия убежден, что для швейных фирм сейчас время расцвета. Потому что товаров из Китая почти не завозят. Он уверен, что хоть какой бизнес находится в руках его владельца. В каждой сфере можно добиться успеха, или все потерять. Специалист считает, что все зависит от организации бизнеса, кто как будет заниматься конкурентностью, себестоимостью товаров и так далее. «Любой бизнес зависит не столько от состояния экономики страны, а от платежной способности потребителя. Если у потребителя будут деньги и он сможет оплатить услугу, товар, то у бизнеса будет реализация, он сможет вернуть свои вложенные деньги, платить налоги», – объяснил экономист. А налоги будут поступать в бюджет.

Экономист убежден, что выживет бизнес того человека, у которого есть здравый смысл. Если у владельца бизнеса остались свои клиенты, платящие дорогостоящие услуги, то в таком случае хозяин оставит все, как есть.

Бизнес не вечен. Выживет тот, кто не будет спать, кто хочет развиваться, кто хочет жить, думает экономист. Как по мне, я бы быстро реагировал на цены. Я бы ни держал их высокими. Главное это оборот, чтобы было движение, поддержать клиентов. Если я сегодня сделаю высокую цену, и те люди, которые были у меня, они от меня отвернутся, вернуть их обратно очень тяжело», – объяснил Эдуард Каражия. Специалист считает, что большинство бизнесменов этого не понимают. Надо ставить себя на место потребителя. И думать так, как думает клиент. Ключевое: выживет бизнес, если у потребителя будут деньги. Неважно, кто потребитель: юридические, физические лица, покупает ли государство товары и услуги. Государство должно думать о потребителе, а все остальное – человеческий фактор.

Как государство думает о потребителе?

Эдуард Каражия считает, что государство имеет популистские корни, ведет неверную политику. Государство работает не в поддержку масс. В прошлом году она потратила из госбюджета на возмещение расходов на электроэнергию для населения 140 миллиардов гривен, на отопление и газ еще больше. Выходит, будто государство поддерживает население.

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Экономист объяснил на пример. У человека, у которого квартира пятьсот квадратных метров потребляет электричества в десять раз больше, чем та семья, у которой квартира пятьдесят квадратных метров. «То есть хозяин первой квартиры получает от государства поддержки в десять раз больше, чем семья во второй квартире. Вопрос: какая семья богаче: та, у которой квартира пятьсот квадратных метров, или пятьдесят?», – объяснил экономист. Если бы каждый платил за себя, и тарифы были бы одинаковыми (для предприятий и населения), то люди экономили бы, а производство имело бы более дешевую продукцию, считает специалист.

Ольга Лопатюк