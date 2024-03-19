Історія одеського трамвая: від кінної тяги до перших електричних вагонів

Строго кажучи, найперша трамвайна лінія з’явилася в Одесі ще 1906 року — вона з’єднувала Дачу Ковалевського і Люстдорф. А будівництво трамвая, який курсував безпосередньо в центрі міста, почалося тільки 1910 року.

Керівництво Бельгійського акціонерного товариства Одеських кінно-залізниць, що існувало в Одесі з 1879 року, ще за 12 років до появи трамвая пропонувало місту перевести деякі лінії кінної тяги на електрику. Влада довго відмовлялася, але 1908 року все ж уклала договір із Бельгійським товариством на будівництво електричного трамвая. Пуск нового виду транспорту збиралися приурочити до фабрично-заводської, сільськогосподарської та художньої виставки, яка мала відкритися в Одесі 1910 року в нинішньому парку Шевченка.

Спочатку було побудовано тимчасову електричну лінію від Олександрівської площі до Ланжерона, відкриття якої відбулося 24 вересня 1910 року. Рівно опівдні чотири прикрашені вагони вийшли з дерев’яного депо в районі Лідерсовського бульвару. Маршрут трамвая проходив уздовж виставкової алеї, Сабанським провулком, Канатною і Грецькою вулицями до Грецької площі. Першими пасажирами вагона стали градоначальник Іван Толмачов, директор Бельгійської компанії Легоде і священик, який невтомно кропив усе перед собою святою водою.

З перших днів експлуатації трамвая Одеською міською думою було розроблено розклад руху вагонів. Перші трамваї виходили на лінію о сьомій годині ранку і курсували за маршрутом до першої години ночі. Інтервал руху становив п’ять хвилин. Перші трамвайні вагони виробляла бельгійська фірма «Нівель», вони перевозили одеситів до початку 1970-х років.

Джерело: grad.ua