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Історія одеського трамвая: від кінної тяги до перших електричних вагонів

Історія одеського трамвая: від кінної тяги до перших електричних вагонів

19 березня 1910 року в Одесі почалася підготовка до пуску електричного трамвая. Газети писали, що будівництво всієї мережі займе два роки, але вже у вересні з тимчасового депо на Лідерсовському бульварі вийшов перший трамвайний вагон.

Строго кажучи, найперша трамвайна лінія з’явилася в Одесі ще 1906 року — вона з’єднувала Дачу Ковалевського і Люстдорф. А будівництво трамвая, який курсував безпосередньо в центрі міста, почалося тільки 1910 року.

Керівництво Бельгійського акціонерного товариства Одеських кінно-залізниць, що існувало в Одесі з 1879 року, ще за 12 років до появи трамвая пропонувало місту перевести деякі лінії кінної тяги на електрику. Влада довго відмовлялася, але 1908 року все ж уклала договір із Бельгійським товариством на будівництво електричного трамвая. Пуск нового виду транспорту збиралися приурочити до фабрично-заводської, сільськогосподарської та художньої виставки, яка мала відкритися в Одесі 1910 року в нинішньому парку Шевченка.

Спочатку було побудовано тимчасову електричну лінію від Олександрівської площі до Ланжерона, відкриття якої відбулося 24 вересня 1910 року. Рівно опівдні чотири прикрашені вагони вийшли з дерев’яного депо в районі Лідерсовського бульвару. Маршрут трамвая проходив уздовж виставкової алеї, Сабанським провулком, Канатною і Грецькою вулицями до Грецької площі. Першими пасажирами вагона стали градоначальник Іван Толмачов, директор Бельгійської компанії Легоде і священик, який невтомно кропив усе перед собою святою водою. 

З перших днів експлуатації трамвая Одеською міською думою було розроблено розклад руху вагонів. Перші трамваї виходили на лінію о сьомій годині ранку і курсували за маршрутом до першої години ночі. Інтервал руху становив п’ять хвилин. Перші трамвайні вагони виробляла бельгійська фірма «Нівель», вони перевозили одеситів до початку 1970-х років.  

Джерело: grad.ua

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Ирина Сорокина ПРОФІЛЬ
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