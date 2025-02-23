Як українські військові прорахували плани противника

Так, після окупації Херсонщини, з перших днів широкомасштабної російсько-української війни, обстановка на Миколаївському напрямку для наших військ була дуже несприятливою, що ставило під загрозу ймовірність захоплення обласного центру наскоком.

Ворог постійно нарощував свої рейдові дії та вже вранці 28 лютого розпочав перший штурм Миколаєва. Проте військовим частинам місцевого гарнізону у взаємодії з підрозділами 59-ї окремої мотопіхотної бригади, що відійшла на допомогу з лівого берега Дніпра, вдалося зупинити ворога та організувати кругову оборону обласного центру.

Прораховуючи всі можливі сценарії розвитку подій на театрі воєнних дій, українське військове керівництво дійшло висновку, що запорукою успішного просування ворожих військ є захоплення Миколаєва та Первомайська або Вознесенська з виходом на правобережжя Південного Бугу. Відтак командним складом Об’єднаного угруповання військ «Примор’я» на чолі з генерал-майором Андрієм Ковальчуком було поставлене завдання: прорахувати, де у ворога має закінчитися пальне, і коли противник вимушений буде зупинитися, очікуючи на його підвезення.

Зупинили росіян біля Вознесенська

Розрахунки засвідчили, що через брак пального ворог має загальмувати біля Вознесенська. Відповідно, було вирішено передислокувати туди підрозділи 80-ї окремої десантно-штурмової бригади та підірвати частини мостів через Південний Буг. Завдяки цьому без підкріплення залишилося сім тактичних повітряних десантів противника, які до цього здійснили висадку на південних і південно-східних околицях Вознесенська на понад тридцяти гелікоптерах. Ворог висадився та одразу був блокований і знищений силами підрозділів ОУВ «Примор’я». Причому значна частина ворожих вертольотів була уражена нашим вогнем ще в повітрі та під час приземлення.

Загалом окупанти просувалися до Вознесенська трьома колонами. Однак через брак пального дві з них зупинилися, і на початку березня були знищені влучними пострілами українських артилеристів. Лише одна колона російської бронетехніки дісталася околиць Вознесенська та була там успішно ліквідована Силами оборони України.

Крім цього, у тривожні дні оборони Миколаївщини лютого-березня 2022 року, військові «Примор’я» затримали просування чотирьох ворожих БТГ, завдавши масованих ударів по скупченню озброєння й військової техніки на військовому аеродромі в Чорнобаївці. Наші воїни знищили та пошкодили десятки вертольотів, озброєння, військової техніки та особового складу противника. А найголовніше – ми відстояли Миколаївщину та її обласний центр, змусили ворога в середині березня перейти до оборони та відійти на межі адміністративного кордону між Миколаївською та Херсонською областями.

Фінал рашистського бліцкригу

І досягти такого успіху вдалося як завдяки рішучим і грамотним діям українських військових, так і завдяки звичайним пересічним мешканцям Миколаївщини та представникам місцевої влади.

А сам Миколаїв у ті найтривожніші дні лютого-березня 2022 року інакше, як містом мужнього опору, назвати було не можна. По тих же телевізійних репортажах та відео в інтернеті ми добре пам’ятаємо, як люди зносили автомобільні шини, зводили барикади, заповнювали пляшки запалювальною сумішшю. Пам’ятаємо і про героїзм мешканців Баштанки, які на чолі зі своїм міським головою Олександром Береговим, маючи на озброєнні лише кілька десятків одиниць вогнепальної зброї, гранати та «коктейлі Молотова», вирішили не пропускати через своє невелике місто ворога та дати бій колоні російських агресорів. Тоді добровольці місцевого ТРО здійснили засідку неподалік міста на переїзді залізничної станції та відкрили вогонь по ворогу з гранатометів, внаслідок чого рашисти були вимушені зупинити рух колони та повернути у інший бік, що запобігло окупації районного центру.

А згодом мешканці з сусіднього села роззброїли та взяли в полон російських загарбників і заволоділи вантажівкою ворожої зброї та боєприпасів.

Героїчна Миколаївщина вистояла! Ворожі плани з прокладання сухопутного коридору до Одеси та в цілому переможного бліцкригу в Україні були вщент зруйновані. Український південь трохи видихнув і став чекати на визволення правобережжя Херсонщини.

В’ячеслав ДІОРДІЄВ