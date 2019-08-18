История религии: о чем вы не знали, но боялись спросить

Религия и все, что с ней связано, для многих является одной из малопонятных тем. Сегодня мы расскажем о том, что такое вотивы, почему главу католической церкви называют папой и какое значение имеет звезда Давида.

Корона как дар для церкви

Почти в каждой церкви можно увидеть иконы, увешанные крестиками, иконками-панагиями и даже ювелирными украшениями. Это вотивы, или вотивные предметы – вещи, которые приносят в дар божеству ради исцеления или исполнения какого-либо желания.

От латинского «votum» – «обет», также «желание», «намерение», а также «молитва». Происходит от глагола «voveo» – «давать обет», «клясться». От того же глагола происходит слово «votivus», что означает, в частности, «посвященный богам».

Такими дарами могут быть не только мелкие украшения, но и оклады для икон, мощевики и даже символы монаршей власти. Например, в 1768 году императрица Екатерина II украсила оклад Казанской иконы Богородицы своей бриллиантовой короной. Кроме того, существует традиция заказывать специальные «обетные» иконы в благодарность за исполнение молитвенного прошения. В старину существовал обычай после выздоровления приносить в дар святому копию исцеленного органа, иногда из драгоценного металла.

В экспозиции киевского Музея медицины хранятся вотивы еще со времен Киевской Руси. Позже, во времена Петра I, украшать иконы такого рода подношениями запретили, заклеймив этот обычай как языческий, а сами подношения приказали изъять и переплавить. Однако народ от своих привычек не отказался, и подобные амулеты можно увидеть у некоторых икон и сегодня.

Римский Папа: «отец» католический церкви

Самыми древними титулами Папы Римского были «понтифик» и «епископ Рима». Со временем глава католической церкви «обрастал» званиями, и сегодня папа носит титулы викария (то есть наместника) Христа, преемника князя апостолов, верховного первосвященника Вселенской церкви, примаса (первенствующего) Италии, архиепископа и митрополита Римской провинции, а также раба рабов Божьих. В международном праве Папа Римский считается суверенной персоной исключительного свойства (persona sui generis).

Слово «папа» происходит от греческого «паппас», что означает «отец». Сразу после возникновения христианства этот титул стали использовать епископы и другие высокопоставленные представители духовенства. А примерно с V века этот титул приобрел официальный статус.

Сегодня Папа Римский – глава католической церкви и ее верховный иерарх. Он считается преемником святого Петра – первого римского епископа, получившего ключи от Царства Небесного. Папа является верховным правителем святого престола, и его постоянной резиденцией считается город-государство Ватикан. Нынешний Папа Римский Франциск – 266-й в списке понтификов, начиная со святого Петра.

Звезда Давида: от печати к государственному символу

Звезда Давида имеет много названий: гексаграмма, печать Соломона, могендовид. Она украшает религиозные и эзотерические книги, а с середины прошлого века считается символом Израиля. В одном манускрипте XIV века по поводу названия могендовид, то есть «щит Давида», написано, что щит в виде гексаграммы защищал царя Давида и его воинов во всех победных сражениях. Звезда Давида появляется на стенах синагог, на амулетах, ею иллюстрируют каббалистические тексты.

В 1354 году император Карл IV позволил пражским евреям иметь собственный флаг – красное полотнище с шестиконечной звездой.

Два треугольника, которые формируют звезду Давида, в большинстве культур обозначают небо и землю, бога и человека – ключевые звенья мироздания. Со временем значение символа менялось в зависимости от того, кто его интерпретировал: то он символизировал Вифлеемскую звезду, то философский камень, то становился масонской эмблемой. Однако наиболее прочная связь у шестиконечной звезды установилась с иудаизмом. Осенью 1948 года голубая шестиконечная звезда на белом фоне официально стала флагом Израиля.

Интересные факты

Звезда Давида входит и в государственную символику США – она изображена на Большой государственной печати.

Стилизованное изображение могендовида можно встретить на гербах Конотопа (Сумская область) и Тернополя.

Немецкий поэт еврейского происхождения Генрих Гейне с 1840 года под своими статьями ставил шестиконечную звезду вместо подписи.

Фото: inosmi