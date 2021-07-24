Новости Одессы и Одесской области

Индекс борща: сколько этим летом стоит «молодой борщ»?

Индекс борща: сколько этим летом стоит «молодой борщ»?

Борщ, бесспорно — король украинского стола и гордость национальной кулинарии. И сколько регионов — столько и его рецептов. К тому же зимний борщ отличается от летнего, а осенний — от весеннего. Сколько будет стоить этим летом борщ из молодых овощей, выясняла «Одесская жизнь».

Летом обременять организм тяжелой пищей — себе дороже. Потому многие предпочитают борщ вегетарианский. За продуктами отправляемся на Привоз.

Во-первых, свёкла. На Привозе она по 15 гривен.

Морковка — в той же цене.

Лук и капусту сегодня продают по 10 гривен за кило.

Для сытности кладем в борщ картошку. На Привозе она сегодня по 12 гривен.

Без помидоров и сладкого перца борщ в Одессе немыслим. Сегодня эти подарки древних ацтеков местные, что греха таить, перекупщики продают по 20-25 гривен. Последний кулинарный штрих — свежая зелень (семь гривен), пара зубчиков чеснока (ну, это вообще копейки) и домашняя сметана.

Итого, кастрюля постного летнего борща для всей семьи будет стоить порядка 120-150 гривен.

Убежденным мясоедам придется приобрести кусочек говядины на косточке — в мясном корпусе ее продают по 130 гривен за килограмм. То есть в среднем придется выложить еще минимум 50 гривен.

Правда, надо учитывать, что провизии мы закупили больше, чем на одну кастрюлю. Так что через пару дней из тех же продуктов можно приготовить борщ опять.

Ранее мы рассказывали о том, что говорят об украинском борще диетологи, и как сделать борщ диетическим.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Украинский борщ запустили в ближний космос
    Украинский борщ запустили в ближний космос

    20 июля, за сутки до того как в космос полетел космический турист Джефф Безос, украинский борщ отправился в стратосферу.

    ПОДРОБНЕЕ
  • В Одессе подорожает отопление: какой будет цена?
    В Одессе подорожает отопление: какой будет цена?

    В Украине основные тарифы на коммуналку могут вырасти до 75% — в зависимости от региона. Такой прогноз озвучил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. В частности, по его мнению, нам стоит готовиться к новым тарифам на отопление и горячую воду.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Биохимия борща: что делает борщ борщом
    Биохимия борща: что делает борщ борщом

    На сайте украинской версии Би-Би-Си появился материал о биохимических компонентах и процессах, лежащих в основе особого вкуса борща. Именно они делают его особенным блюдом, неповторимым и узнаваемым. Автор статьи – научный блогер Дарья Озерная. Предлагаем читателям «Одесской Жизни» перевод этой публикации.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Разберем борщ по косточкам: что полезного в его ингредиентах?
    Разберем борщ по косточкам: что полезного в его ингредиентах?

    Правильно приготовленный украинский борщ — не только вкусное блюдо, но и очень полезное. «Одесская жизнь» выясняла, что ценного для организма есть в этом национальном супе. В этом вопросе нам помогла разобраться диетолог Наталья Ходеева.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Сколько этим летом «молодой борщ» стоит
    Сколько этим летом «молодой борщ» стоит

    Борщ, бесспорно – король украинского стола и гордость национальной кулинарии. И сколько регионов – столько и его рецептов. К тому же, зимний борщ отличается от летнего, а осенний – от весеннего. Сколько будет стоить этим летом борщ из молодых овощей, выясняла «Одесская жизнь».

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить