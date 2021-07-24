Индекс борща: сколько этим летом стоит «молодой борщ»?

Борщ, бесспорно — король украинского стола и гордость национальной кулинарии. И сколько регионов — столько и его рецептов. К тому же зимний борщ отличается от летнего, а осенний — от весеннего. Сколько будет стоить этим летом борщ из молодых овощей, выясняла «Одесская жизнь».

Летом обременять организм тяжелой пищей — себе дороже. Потому многие предпочитают борщ вегетарианский. За продуктами отправляемся на Привоз.

Во-первых, свёкла. На Привозе она по 15 гривен.

Морковка — в той же цене.

Лук и капусту сегодня продают по 10 гривен за кило.

Для сытности кладем в борщ картошку. На Привозе она сегодня по 12 гривен.

Без помидоров и сладкого перца борщ в Одессе немыслим. Сегодня эти подарки древних ацтеков местные, что греха таить, перекупщики продают по 20-25 гривен. Последний кулинарный штрих — свежая зелень (семь гривен), пара зубчиков чеснока (ну, это вообще копейки) и домашняя сметана.

Итого, кастрюля постного летнего борща для всей семьи будет стоить порядка 120-150 гривен.

Убежденным мясоедам придется приобрести кусочек говядины на косточке — в мясном корпусе ее продают по 130 гривен за килограмм. То есть в среднем придется выложить еще минимум 50 гривен.

Правда, надо учитывать, что провизии мы закупили больше, чем на одну кастрюлю. Так что через пару дней из тех же продуктов можно приготовить борщ опять.

Ранее мы рассказывали о том, что говорят об украинском борще диетологи, и как сделать борщ диетическим.