«И почем ваши Крысы?»: пробежка в поисках главной эмблемы года

Не успели привыкнуть к Свинскому году, как грядет год Крысы, и, как говорится, началось. Одесситы заглянули в google, поморщились по поводу грядущего високосного 2020-го. А он еще и год Крысы. Белой, металлической. Ну и что поделаешь?

И вот уже Крыса в разговорной речи становится Крыской, народ делает вид, что ему очень важно, что именно этот знак начинает новый 12-летний цикл китайского гороскопа. И хотя Крыса становится королевой года только 25 января, но у нас все давно смешалось в этом смысле, и уже становится актуальной тема «Крыса под елочку» (в качестве подарка, сладкого сюрприза и прочее, прочее).

Кинувшись в ряды с подарками на рынках и в магазинах, сразу поняла, как уже сообщала, что с календарно-крысиным изобилием у нас все в порядке. Что с подарками?

Первым делом дважды получила по носу. «Наших Крыс фотографировать нельзя! Идите себе!», — сообщила мне продавец подарков-сувениров, у которой день явно не задался. Далее со мной отказались беседовать на «Крысиную тему» сразу несколько человек под разными предлогами. Задушевной беседы не получилось, тем не менее, много интересного удалось подсмотреть и подслушать в смысле предстоящего годового «крысятничества».

Итак, вывод: образ Крысы сейчас все равно интересует практически всех. Фраза «И почем ваши Крысы?» слышится все чаще. Особенно в подарочных рядах. Сюрпризы с изображением Крыс — в тренде. Особенность: дабы грызун смотрелся получше, он практически везде облачен в корону. Ну вот вроде вы за собственные кровные вы приобретаете сам образ могущества.

Чего хочется? Сообразить не сложно: чтобы и Крыска на подарочке смотрелась более-менее, и чтобы цена была не заоблачной. Потому как стоимость эмблемы года порой так зашкаливает, что даже услышала: «Эти Крысы у вас что, золотые? Мне ее купить и вместо угощения на новогодний стол поставить?!». Знающие люди тут же дают совет: «Крысы в игрушечных стоят дешевле»…

«Мне бы брелочек, маленький, Крысиный», — робко интересуется девушка. Продавщица тяжело вздыхает: «Ну нет у нас брелков! Столько Крыс на витрине, сидячих, стоячих, каких угодно, даже керамических в обалденных костюмах, так нет же, людям не угодишь!».

Молодая мамочка в не самом лучшем расположении духа сообщает продавцу, что ее ребенок в детском саду будет изображать ту самую эмблему году. Нужен костюм. Продавец (молодой парень) интересуется, какого пола ребенок. Есть костюмчик Крысы для девочки, есть для мальчика. Цена одна и та же. Немалая. Мамочка нехотя лезет за кошельком, что-то бормочет о своей огромной «любви» к грызунам…

Бабуля с дедулей просят «что-нибудь с Крысочкой, но подешевле». Им тут же предлагают коробочки с чаем. На крышке — те же эмблемы 2020-го в коронах. Продавец информирует: «Чай обычный черный. Его там мало. Зато коробочка — в тему». Заодно предлагает приобрести шоколадных Крысок для внуков, предупреждает, что «берите, пока есть, потом не будет»…

Неподалеку магазинчик со сладкими подарками к Новому году. Ну просто Крысиное царство! Самый распространенный вариант: мешочек (или коробочку) со сладостями украшает кукла-Крыска. Дорого! Дорого? Тогда есть просто коробочка с конфетами, на которой изображена все та же Крысиная королева. Ну или вот чашка с изображением Крысы. Подслушано недовольство: «Так что, теперь эта чашка постоянно будет у меня в кухне мелькать, пока не разобьется?!» Тут же следует чисто одесский совет: «Подарите кому-нибудь!». Покупатели включаются, начинают давать подсказки, кому именно стоит подарить Крысиное изображение…

«Почем эта пара танцующих Крыс?», — слышу в другом месте. Цены — ну очень! Зато из металла, опять же, в коронах. Зато изобилие! Влюбленные Крысы танцуют, смотрятся в зеркало, украшают пепельницу. Почти «произведения искусства»…

В другом месте — снова-таки дискуссия на Крысиную тему. Крысу, мол, не очень хочется, а надо. Почему «надо», не объясняется. Следует совет: «Там Микки-Маус продается». Народ спорит: Маус, мол, все-таки не Крыса, а мышь… Кто-то пытается пошутить: «Ну так купите кошечку». Это почему-то воспринимается если не как оскорбление, но как полное непонимание «проблемы»…

Покупатель с чувством юмора интересуется показательно громко: «А что, в наступающем году крысиный яд приобретать уже нельзя?!». В ответ никто даже не улыбнулся. Оно и понятно: о Крысах теперь — только нежно, с уважением и огромным пиететом. Мало ли…

Подслушивала и подсматривала Мария Котова

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