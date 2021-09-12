Тимур Мирошниченко: о себе, работе и сюрпризах для телезрителей

«Одесская жизнь» продолжает личные беседы со звездами нашего телевидения. И на этот раз мы подготовили интервью с украинским комментатором, журналистом и новым ведущим на канале «1+1» Тимуром Мирошниченко.

Многие зрители знают вас как комментатора «Евровидения». Какими еще проектами вы занимались?

– «Евровидением» я занимаюсь уже 16 лет, не только как комментатор, но и как ведущий: в 2017 году большого «Евровидения» в Киеве и детского «Евровидения» в 2009-м и 2013-м. А сейчас у меня в первую очередь шоу «Твій день», которое можно смотреть каждый день в прямом эфире. Это вот самое, наверное, актуальное, что есть на украинском телевидении. И шоу «Маскарад». Я стал новым ведущим второго сезона. Могу сразу уже предупредить, что новый сезон вообще сильно отличается от первого. Это будет мегашоу, поэтому его обязательно нужно будет смотреть.

Почему шоу «Твій день» самое актуальное? Чем оно отличается от других шоу? Сложно ли импровизировать во время прямого эфира? Почему символом программы стал лимон?

– Шоу «Твій день» – это прямая коммуникация со зрителем. Мы молниеносно реагируем на то, что нам пишут люди. К примеру, у нас была тема, когда разгорался скандал с каблуками у женщин-военных на параде. Нам в эфир написала одна из женщин, которая тоже готовилась к параду, и попросила: «Включите меня, я им всем все расскажу». А почему лимон стал нашим символом? Потому что даже самые сложные темы и вопросы мы подаем зрителям в легкой форме. Как говорится: «Если жизнь подбросила тебе лимон – сделай из него лимонад». В команде нас шестеро, две тройки. В первой – я, Владимир Рабчун, Стася Ровинская, а во второй – Руслана Писанка, Ирина Ванникова и Влад Яма. А во главе над нами – продюсер проекта Егор Гордеев.

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Какие полезные советы вы узнали от гостей проекта и телезрителей?

– У нас есть постоянный эксперт-вертебролог Алексей Казаков. В программе мы обсуждали несколько важных тем: как правильно ходить, стоять, сидеть, лежать. Я понял, что мне 35, и я все делаю неправильно. Думаю, что 99,9% населения не только нашей страны, а всего мира, делает это неправильно. Он же все очень доступно и легко показывает на примере своего специального искусственного позвоночника. Алексей говорит, что это единственный здоровый позвоночник в нашей стране. Он рассказал, как влияет на весь организм поза, в которой мы сидим (к примеру, скрестив ноги); как влияет поза, когда рука оказывается под подушкой во время сна. И ты понимаешь, что учиться и учиться всем нам не только какой-то грамоте, а в принципе как бы даже элементарным вещам – таким, как правильно сидеть…

Подскажите, как собрать свои мысли в кучу, справиться с переживаниями и успешно выступить перед аудиторией, пусть даже и небольшой?

– В первую очередь, много читать. Это самый главный, наверное, совет. Просто читать, закидывать массу, тонны информации в свою голову. И перед любым выступлением готовиться, чтобы просто понимать, что тебя ожидает – какая публика, какой вопрос, какая тема, о чем говорить. Когда ты имеешь большой запас информации и возможность качественно подготовиться к выступлению, чувствуешь себя намного увереннее.

Чем любите заниматься в свободное время?

– Я очень люблю свободное время, потому что его у меня практически не бывает. С появлением детей мое главное увлечение – это дети: 3-летняя дочка Мия и полуторагодовалый сын Марко. Кроме детей, мое хобби – футбол, и играть, и смотреть. До 15 лет я занимался в детской школе «Динамо» и рассчитывал на спортивную карьеру. Но ноги соперников и травмы решили по-другому. Также люблю спортивную рыбалку, когда ты вытаскиваешь большую рыбу килограмм 15-20. И такую есть нельзя – она невкусная. Поэтому все, что здесь происходит, – это фотографирование, взвешивание и возвращение трофея обратно в воду. С недавних пор у меня есть еще одно глобальное хобби – это спортивная регата. Все думают, что отдых на яхте – это бокальчик шампанского, и ты себе лежишь на яхте. Так это немножко другое. Ты тут в кедах, в перчатках, в наколенниках. Потому что спортивная регата – это очень сильный спорт. Но это очень интересно.

Где, по вашему мнению, самые интересные места для отдыха в Украине?

– В каждой области есть десятки безумно интересных, уникальных мест, которые обязательно стоит посетить, – от традиционных Львова, Каменца, Черновцов, Умани, Одессы до городков с сумасшедшим провинциальным лоском (типа Глухова и Теребовли), или с многовековой историей (вроде Чернигова, Полтавы, Ужгорода), или любого уголка Карпат, сногсшибательных видов вдоль Днестра или Днепра и невероятных рассветов и закатов где-то на Херсонщине. Главное – просто иметь правильное желание не пролежать выходные на диванчике.

Фото: из открытых источников.

Вопросы подготовила Анастасия ЕПУРЬ

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