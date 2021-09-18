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Ангелине Вовк – 79: секреты молодости и разговоры о замужестве

Ангелине Вовк – 79: секреты молодости и разговоры о замужестве

Ангелина Вовк не мечтала о карьере ведущей – в детстве она хотела стать стюардессой. Однако все решил случай, а может быть, и судьба: подав ради интереса документы в ГИТИС вместе с близкой подругой, Ангелина внезапно прошла конкурс.

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Но Ангелина Вовк не стала актрисой, ее настоящим призванием стало телевидение.

Секрет ее молодости прост

Ангелина Вовк

В свои 79 лет Ангелина Вовк не сидит на одном месте. Ей удается уже более семидесяти лет находиться в отличной форме. Она не жалуется на здоровье и готова и дальше работать: «Я считаю, что все зависит от самого человека. Любимое дело и физическая активность продлевают молодость, это правда. Когда есть настроение, делаю зарядку, хожу в бассейн, занимаюсь скандинавской ходьбой. Но, скрывать не буду, делаю это не каждый день. И, конечно, обращаюсь к услугам косметологов, но без фанатизма. Сейчас занимаюсь омолаживанием рук, которые в первую очередь выдают возраст. Возможно, у английской королевы пальчики мягкие и гладкие. А мне пришлось в свое время огород пахать, полы мыть с ножом – грязь отдирать».

Спасла «Спокойной ночи, малыши!»

Ангелина Вовк

Легендарную телепрограмму «Спокойной ночи, малыши!» Ангелина Вовк вела до начала 1990-х годов. После смены руководства ее собирались закрыть из-за недостатка финансирования. Тогда артистке удалось найти спонсоров на одном из корпоративов: «Мне тогда повезло, я вела юбилейный вечер Сбербанка, рядом со мной сидели молодые ребята – банкиры. Я их спрашиваю: «Ребята, у вас есть дети?», они отвечают: «Да!». И тут я им начала рассказывать о том, что «Спокойной ночи, малыши!» закрывают из-за финансовых трудностей. Я их свела с руководителем программы, и они напрямую обо всем договорились. Но, я смотрю, меня не приглашают вести передачу, спрашиваю, в чем дело? А мне говорят: «А ты нам плати», – так культовая программа осталась без Тети Лины. Кстати говоря, в сентябре любимой программе малышей исполняется 57 лет.

Ранее мы рассказывали об известном украинском телеведущем Тимуре Мирошниченко.

Пережила клиническую смерть…

Ангелина Вовк

Однажды во время съемок «Голубого огонька» Ангелине Вовк стало плохо. Состояние было настолько критическим, что врачи попросили ведущую дать расписку о том, что если она умрет, сотрудники больницы не понесут за это ответственность. «За мою жизнь боролись месяца два. Каждый день я была на грани жизни и смерти. Лежала вся в трубках, не ела, похудела, наверное, на 20 килограммов». В госпитале у Вовк началась пневмония, затем при переливании крови ей занесли инфекцию: «В общей сложности я провела в больницах полгода. Это было чудовищное испытание, которого не пожелаешь никому. Была и клиническая смерть: я мучилась очень долго, и вдруг стало так хорошо. Я почувствовала, что у меня ничего не болит, а впереди – коридор, по которому я лечу. А потом я услышала крик мамы, врача», – откровенно рассказала Ангелина Вовк.

Уж замуж невтерпеж

Ангелина Вовк

Уже несколько лет ходят слухи о том, что Ангелина Вовк собирается замуж за мужчину значительно моложе. Недавно она призналась, что совершенно свободная женщина, у нее даже нет кандидатуры на роль жениха. «Если подыщете мне состоятельного, желательно миллионера, то я подумаю. За альфонса не пойду! – откровенно заявила телеведущая. – Мое сердце занято моим бывшим мужем, который умер. Трудно найти замену такому человеку, который у меня был, это нереально. Когда ты понял, что такое любовь, высокие отношения, все остальное не устраивает».

Подготовила Анастасия ЕПУРЬ

Источники: kp.ua, gordonua.com, salat.zahav.ru

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Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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