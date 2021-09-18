Ангелине Вовк – 79: секреты молодости и разговоры о замужестве

Ангелина Вовк не мечтала о карьере ведущей – в детстве она хотела стать стюардессой. Однако все решил случай, а может быть, и судьба: подав ради интереса документы в ГИТИС вместе с близкой подругой, Ангелина внезапно прошла конкурс.

Но Ангелина Вовк не стала актрисой, ее настоящим призванием стало телевидение.

Секрет ее молодости прост

В свои 79 лет Ангелина Вовк не сидит на одном месте. Ей удается уже более семидесяти лет находиться в отличной форме. Она не жалуется на здоровье и готова и дальше работать: «Я считаю, что все зависит от самого человека. Любимое дело и физическая активность продлевают молодость, это правда. Когда есть настроение, делаю зарядку, хожу в бассейн, занимаюсь скандинавской ходьбой. Но, скрывать не буду, делаю это не каждый день. И, конечно, обращаюсь к услугам косметологов, но без фанатизма. Сейчас занимаюсь омолаживанием рук, которые в первую очередь выдают возраст. Возможно, у английской королевы пальчики мягкие и гладкие. А мне пришлось в свое время огород пахать, полы мыть с ножом – грязь отдирать».

Спасла «Спокойной ночи, малыши!»

Легендарную телепрограмму «Спокойной ночи, малыши!» Ангелина Вовк вела до начала 1990-х годов. После смены руководства ее собирались закрыть из-за недостатка финансирования. Тогда артистке удалось найти спонсоров на одном из корпоративов: «Мне тогда повезло, я вела юбилейный вечер Сбербанка, рядом со мной сидели молодые ребята – банкиры. Я их спрашиваю: «Ребята, у вас есть дети?», они отвечают: «Да!». И тут я им начала рассказывать о том, что «Спокойной ночи, малыши!» закрывают из-за финансовых трудностей. Я их свела с руководителем программы, и они напрямую обо всем договорились. Но, я смотрю, меня не приглашают вести передачу, спрашиваю, в чем дело? А мне говорят: «А ты нам плати», – так культовая программа осталась без Тети Лины. Кстати говоря, в сентябре любимой программе малышей исполняется 57 лет.

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Пережила клиническую смерть…

Однажды во время съемок «Голубого огонька» Ангелине Вовк стало плохо. Состояние было настолько критическим, что врачи попросили ведущую дать расписку о том, что если она умрет, сотрудники больницы не понесут за это ответственность. «За мою жизнь боролись месяца два. Каждый день я была на грани жизни и смерти. Лежала вся в трубках, не ела, похудела, наверное, на 20 килограммов». В госпитале у Вовк началась пневмония, затем при переливании крови ей занесли инфекцию: «В общей сложности я провела в больницах полгода. Это было чудовищное испытание, которого не пожелаешь никому. Была и клиническая смерть: я мучилась очень долго, и вдруг стало так хорошо. Я почувствовала, что у меня ничего не болит, а впереди – коридор, по которому я лечу. А потом я услышала крик мамы, врача», – откровенно рассказала Ангелина Вовк.

Уж замуж невтерпеж

Уже несколько лет ходят слухи о том, что Ангелина Вовк собирается замуж за мужчину значительно моложе. Недавно она призналась, что совершенно свободная женщина, у нее даже нет кандидатуры на роль жениха. «Если подыщете мне состоятельного, желательно миллионера, то я подумаю. За альфонса не пойду! – откровенно заявила телеведущая. – Мое сердце занято моим бывшим мужем, который умер. Трудно найти замену такому человеку, который у меня был, это нереально. Когда ты понял, что такое любовь, высокие отношения, все остальное не устраивает».

Подготовила Анастасия ЕПУРЬ

Источники: kp.ua, gordonua.com, salat.zahav.ru

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