Новости Одессы и Одесской области

О чем писали газеты Одессы 100 лет назад: рост цен, конец света и блэкаут

О чем писали газеты Одессы 100 лет назад: рост цен, конец света и блэкаут

Газетные заметки столетней давности позволяют нам окунуться в атмосферу жизни Одессы того времени. Даже незначительные события, которые происходили в нашем городе, вызывают интерес у одесситов.

На Дерибасовской и Преображенской уличные торговцы продают «Гадательные карты девицы Ленорман, предсказавшей судьбу Наполеона», «Подарок молодым супругам», «Половой вопрос» Фореля и др. новости рынка. Ловкие издатели, выпустившие книгу куплетов «Лопни, но держи фасон», пустили в ход другое издание «Ой, мама, я пропала!». Все эти пошлости находят хороший сбыт. Одесситу нельзя отказать в изысканности литературного вкуса».

«Одесский листок»,
9 февраля 1912 года.

* * * * *

Пришла широкая масленица. Каждый по-своему встречает дорогую гостью. Одесские лавочники встречают ее особенно торжественно и вздувают в честь масленицы цены на съестные продукты. Самое дешевое масло стоит теперь 60 коп. фунт, творог — 20-25 коп. фунт, десяток яиц — 50 коп. Поднялась в цене икра. Представьте, хозяйки недовольны!».

«Одесский листок»,
11 февраля 1912 года.

* * * * *

Сыскной полицией обнаружена преступная организация, подготовлявшая похищение драгоценностей с местной святыни иконы Касперовской Божьей Матери кафедрального собора, с каковой целью один из шайки пытался поступить в собор сторожем. Трое участников шайки арестованы. Двое из них принадлежали к шайке известного разбойника Савицкого».

«Новое время»,
13 февраля 1912 года.

* * * * *

В Одессе небезызвестный Петербургу И. Пильский придумал для своей лекции рекламное заглавие: «Мы завтра умрем». Когда афиши с такой надписью появились на заборах, на окраинах, по словам «Одесского листка», поднялся переполох, жители каялись, молились, просили друг у друга прощения, отдавали последние распоряжения, укладывались. Словом, готовились к светопреставлению».

«Мариупольская жизнь»,
16 февраля 1912 года.

* * * * *

С вечера город погрузился во мрак. Единственная городская электрическая станция прекратила подачу света, вследствие порчи машин. Пришлось отменить все балы, большинство зрелищ. Закрыты шантаны, рестораны, иллюзионы. Убытки, в виду предпоследнего дня масленицы, колоссальные. Предстоят крупные иски».

«Русское слово»,
18 февраля 1912 года.

* * * * *

Приехавший в Одессу известный чемпион борец Пытлясинский сделал вызов на борьбу непобедимому в одесском чемпионате Чае-Яношу. Вызов принят всем чемпионатом».

«Одесские новости»,
19 февраля 1909 года.

Рецепты

Газеты Одессы 100 лет назад: «подозрительная» крыса и пожар на мельнице

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить