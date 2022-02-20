О чем писали газеты Одессы 100 лет назад: рост цен, конец света и блэкаут

Газетные заметки столетней давности позволяют нам окунуться в атмосферу жизни Одессы того времени. Даже незначительные события, которые происходили в нашем городе, вызывают интерес у одесситов.

На Дерибасовской и Преображенской уличные торговцы продают «Гадательные карты девицы Ленорман, предсказавшей судьбу Наполеона», «Подарок молодым супругам», «Половой вопрос» Фореля и др. новости рынка. Ловкие издатели, выпустившие книгу куплетов «Лопни, но держи фасон», пустили в ход другое издание «Ой, мама, я пропала!». Все эти пошлости находят хороший сбыт. Одесситу нельзя отказать в изысканности литературного вкуса». «Одесский листок»,

9 февраля 1912 года.

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Пришла широкая масленица. Каждый по-своему встречает дорогую гостью. Одесские лавочники встречают ее особенно торжественно и вздувают в честь масленицы цены на съестные продукты. Самое дешевое масло стоит теперь 60 коп. фунт, творог — 20-25 коп. фунт, десяток яиц — 50 коп. Поднялась в цене икра. Представьте, хозяйки недовольны!». «Одесский листок»,

11 февраля 1912 года.

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Сыскной полицией обнаружена преступная организация, подготовлявшая похищение драгоценностей с местной святыни иконы Касперовской Божьей Матери кафедрального собора, с каковой целью один из шайки пытался поступить в собор сторожем. Трое участников шайки арестованы. Двое из них принадлежали к шайке известного разбойника Савицкого». «Новое время»,

13 февраля 1912 года.

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В Одессе небезызвестный Петербургу И. Пильский придумал для своей лекции рекламное заглавие: «Мы завтра умрем». Когда афиши с такой надписью появились на заборах, на окраинах, по словам «Одесского листка», поднялся переполох, жители каялись, молились, просили друг у друга прощения, отдавали последние распоряжения, укладывались. Словом, готовились к светопреставлению». «Мариупольская жизнь»,

16 февраля 1912 года.

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С вечера город погрузился во мрак. Единственная городская электрическая станция прекратила подачу света, вследствие порчи машин. Пришлось отменить все балы, большинство зрелищ. Закрыты шантаны, рестораны, иллюзионы. Убытки, в виду предпоследнего дня масленицы, колоссальные. Предстоят крупные иски». «Русское слово»,

18 февраля 1912 года.

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Приехавший в Одессу известный чемпион борец Пытлясинский сделал вызов на борьбу непобедимому в одесском чемпионате Чае-Яношу. Вызов принят всем чемпионатом». «Одесские новости»,

19 февраля 1909 года.

Газеты Одессы 100 лет назад: «подозрительная» крыса и пожар на мельнице

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