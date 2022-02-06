Новости Одессы и Одесской области

Газеты Одессы 100 лет назад: «подозрительная» крыса и пожар на мельнице

Газеты Одессы 100 лет назад: «подозрительная» крыса и пожар на мельнице

Газетные заметки столетней давности позволяют нам окунуться в атмосферу жизни Одессы того времени. Даже незначительные события, которые происходили в нашем городе, вызывают интерес у одесситов.

Сооруженный в Одессе беспроволочный телеграф для нужд морского и военного ведомства имеет направления на Киев — Жмеринку и Севастополь. Телеграф передает депеши на все военные суда, плавающие в Черном море. Пользование беспроволочным телеграфом предполагается распространить и на коммерческие русские и иностранные суда».

«Петербургская газета»,
4 февраля 1908 года.

* * * * *

Несколько дней тому назад в центре города, остававшемся даже во время чумной эпидемии свободным от заболеваний, обнаружена подозрительная крыса, в Театральном переулке, против городского театра. Сегодня бактериологическим исследованием подтверждена чума у найденной крысы. В доме, в котором обнаружена чумная крыса, помещаются «Северный» кафе-шантан и гостиница».

«Русское слово»,
5 февраля 1911 года.

* * * * *

В первом заседании комитета, организованного генерал-губернатором для борьбы с вымогательством и грабежами, решено устроить сбор с квартиронанимателей для усиления штатов полиции. Признано желательным установить ответственность квартиронанимателей за жильцов, вооружить дворников для преследования вымогателей, приобрести для чинов полиции бронированные панцири и обязать телефонное общество сообщать номера телефонов, откуда происходят разговоры».

«Русское слово»,
6 февраля 1908 года.

* * * * *

В гастрономический магазин Захарова на Пушкинской улице явились четверо вооруженных молодых людей и, забрав из кассы выручку, оставили квитанцию боевой партии броненосца «Князь Потемкин». Никто не задержан».

«Новое время»,
7 февраля 1906 года.

* * * * *

Вторые сутки горят огромная паровая вальцевая мельница и склады зерна и муки известного негоцианта, председателя биржевого комитета Анатра. Мельница находится на окраине города Пересыпи и занимает обширное пространство. С большим трудом удалось отстоять расположенную рядом с мельницей Казанскую церковь и огромные таможенные склады».

«Русское слово»,
9 февраля 1906 года.

* * * * *

В одесском порту наблюдается редкое явление. Вследствие сильных морозов все гавани, залив и открытое море почти до Очакова покрыты толстым слоем льда, чего не было много лет. Движение судов крайне затруднено и происходит с помощью ледоколов».

«Русское слово»,
10 февраля 1911 года.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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