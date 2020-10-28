Если после простуды или разговора «на повышенных тонах» долго не проходит осиплость, имеет смысл посетить ЛОР-врача. Ведь это может быть симптомом появления певческих узелков – достаточно опасной патологии голосовых связок. Кому она грозит и отчего возникает, рассказала отоларинголог Ирина Киц.

Что это за болезнь гортани?

«Певческие узелки» (узелки учителей, узелковый ларингит) – это заболевание гортани, при котором на голосовых связках появляются доброкачественные образования.

Они формируются в результате разрастания соединительной ткани. Располагаются обычно парами, симметрично, что отличает их от полипов, опухолей и кист. Упрощенно «певческие узелки» можно сравнить с мозолями на связках, возникающими из-за голосовых перегрузок.

Кто в группе риска?

Как ясно из самого названия заболевания, это в первую очередь представители тех профессий, для которых голос – профессиональный «инструмент»: певцы, актеры, преподаватели вокала, учителя и воспитатели, лекторы, адвокаты, гиды, ведущие, военные…

Заработать проблемы с голосом могут также спортивные болельщики и просто любители покричать или попеть. Дополнительными факторами риска являются голосовые нагрузки при острых респираторных вирусных инфекциях, хронические патологии носоглотки, неправильная постановка голоса, стрессы, неблагоприятные экологические условия, курение и употребление алкоголя. Женщины страдают от «певческих узелков» почти в два раза чаще мужчин.

Как распознать недуг?

Основными симптомами являются быстрая утомляемость голоса и появление охриплости, осиплости, которые после отдыха или ночного сна значительно уменьшаются или даже полностью исчезают. Больного также может беспокоить ощущение дискомфорта, першения и жжения в горле. Появляется постоянное желание откашляться, при этом кашель сухой. Иногда из горла может выделяться избыточное количество слизи. В запущенных случаях возникает боль.

Проблемы с голосом: что делать?

Если у вас системно возникают проблемы с голосом, стоит обратиться к отоларингологу или фониатру. Для диагностики обычно используются ларингоскопия (специальный метод осмотра гортани и голосовых связок) и стробоскопия (наблюдение за движением связок с применением прерывистого света). Изредка для уточнения диагноза назначают МРТ тканей шеи и другие обследования.

«Певческие узелки», выявленные на начальной стадии, успешно лечатся консервативными методами. Как правило, основные рекомендации – полный голосовой покой минимум несколько дней, отказ от курения. Иногда этого бывает достаточно, чтобы новообразования рассосались. Назначается и медикаментозное лечение (кортикостероиды, противовоспалительные и антигистаминные препараты, витамины), физиотерапевтические процедуры, специальные фонопедические упражнения (для восстановления голоса и голосовых связок).

В запущенных случаях при фиброзе узелков требуется оперативное вмешательство.

Профилактика заболеваний горла

Даже после успешного лечения или операции «певческие узелки» могут появиться снова. Чтобы этого избежать, откажитесь от курения и чрезмерных голосовых нагрузок, избегайте стрессов, своевременно пролечивайте ЛОР-патологии и не напрягайте голос во время простуды. Кроме того, рекомендуется под руководством фониатра освоить технику правильного дыхания и речи и регулярно делать специальные упражнения для укрепления и разгрузки голосовых связок.

Три простых упражнения для связок 1.Прижмите подбородок к груди и на медленном выдохе тяните звуки «о» и «у» на максимально низкой частоте. Повторите 5 раз. 2.Высуньте язык вниз как можно дальше, пытаясь им достать до подбородка. Сохраняя это положение, наклоните голову вниз. Затем потянитесь языком вверх, к кончику носа. Голову при этом тоже поднимите как можно выше. Повторите 5-7 раз.

3.От души зевните – это расслабит мышцы гортани. Выполняйте эти упражнения 2-3 минуты ежедневно.

Ирина Лебединец