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Греческий меценат Пантелеймон Бумбурас стал почётным гражданином Одессы и получил орден Маразли

Греческий меценат Пантелеймон Бумбурас стал почётным гражданином Одессы и получил орден Маразли

Греческий меценат, Президент строительной компании «Гефест» Пантелеймон Бумбурас стал новым Почётным гражданином Одессы. Он получил почетный знак Одесского городского головы Григория Маразли I степени — «за многолетний труд на благо громады», выполненный в виде ордена.

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Вручал награды мэр Одессы Геннадий Труханов во время торжественного празднования в Оперном театре по случаю 226-летия со Дня основания города.

Пантелеймон Бумбурас является одним из самых крупных меценатов в Украине.

Пантелеймон Бумбурас

Президент строительной компании «Гефест», Председатель Благотворительной организации «Фонд Бумбураса», был назначен Почетным Консулом Греции в Ялте, возглавлял Административный совет филиала Греческого Фонда культуры в Одессе, инициатор создания и Президент Ассоциации греческих предпринимателей и предприятий в Украине. В 2018 году был Гранд-маршалом на параде, посвященном Дню Независимости Греческой Республики в Нью-Йорке (США).

Кроме того, Пантелеймон Бумбурас — обладатель ряда почетных наград, среди которых:

— Почетная медаль Министерства обороны Украины «За вклад в развитие Вооруженных Сил Украины»;

— Почетная награда «Варта подвига» Министерства обороны Украины «За постоянное обеспечение лекарствами раненых военнослужащих-участников АТО».

Президент Федерации греческих обществ Нью-Йорка Петрос Галатулас вручил Пантелеймону Бумбурасу почётную награду «За усиление связей греческих диаспор в разных странах мира и создание совместных проектов».

В 2019 году  Блаженнейший Архиепископ Афин и Всей Эллады Иероним II вручил Пантелеймону Бумбурасу Крест Афинской Архиепископии. Данной наградой был отмечен особый вклад мецената и его семьи в развитие духовных ценностей, преданность идеалам добра, а также помощь в развитии Архиепископии.

Среди основных проектов мецената Пантелеймона Бумбураса — строительство Греческого парка в Одессе, финансирование участия в образовательной программе «Молодые лидеры» в Школе имени Кеннеди при Гарвардском университете, масштабная гуманитарная помощь украинской армии, финансирование кафедр новогреческого языка в ряде украинских вузов и т.д.

Справка ДО. Почетная награда Одесского городского головы имени Григория Маразли учреждена в 2003 году. Награда вручается за весомый вклад в развитие Одессы в экономической, научно-технической, социально-культурной сфере, активную гражданскую, благотворительную деятельность и меценатство.

Источник: Деловая Одесса

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