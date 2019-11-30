fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Готовим вместе: три рецепта блюд с куриной печенью

Готовим вместе: три рецепта блюд с куриной печенью

Куриная печень — продукт, обожаемый многими хозяйками. Она быстрая в приготовлении и имеет отличный вкус. Главное — куриная печень полезна для здоровья.

Шашлык из куриной печени

Ингредиенты: куриная печень — 500 г, горчица — 50 г, репчатый лук — 3 шт. чеснок — 2 зуб., специи, соль и черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление. Печень вымыть, удалить прожилки и подсушить на бумажном полотенце. Сложить в миску, добавить горчицу и соль, аккуратно перемешать. Две луковицы мелко порубить и отправить в миску к печени. Снова все перемешать и оставить мариноваться на час. Оставшуюся луковицу нарезать кольцами. Маринованную печень аккуратно надеть на деревянные шпажки, чередуя с кольцами лука. Сверху поперчить и посыпать пропущенным через пресс чесноком. Взять форму для выпечки, застелить ее фольгой и поместить сверху печень на шпажках. Отправить блюдо в разогретую до 180°С духовку на 20 минут. Через каждые 5–7 минут переворачивать.

Печень в тесте

Ингредиенты: куриная печень — 1 кг, лук — 1 шт., яйцо — 6 шт., крахмал — 1 ст. ложка, пшеничная мука — 200 г, сметана — 200 г, укроп — 1 пучок, сода — 0,5 ч. ложки, соль и черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление. Отварить куриную печень в подсоленной воде. Отдельно отварить четыре куриных яйца. Готовые яйца нарезать на кубики и перемешать с мелко рубленым укропом. Печень нарезать на небольшие кусочки и перемешать с предыдущими ингредиентами. Луковицу измельчить и обжарить на сковороде с маслом. Добавить его к смеси и тщательно перемешать. Для теста смешать оставшиеся яйца, сметану, муку, соль и соду. Вымешать тесто и смешать его вместе с печеночной начинкой. Застелить пергаментной бумагой форму для выпечки и выложить равномерно на нее тесто. Выпекать блюдо 20 минут в разогретой до 180°С духовке.

Печень с сыром

Ингредиенты: куриная печень — 1,5 кг, лук — 3 шт., плавленый сыр — 3 шт., йогурт — 500 г, вода — 200 мл, укроп, чеснок, подсолнечное масло, соль и перец — по вкусу.

Приготовление. Печень промыть, удалить прожилки и разделить на средние кусочки. Лук почистить и нарезать полукольцами. На небольшом количестве масла обжарить лук до золотистого цвета, добавить к нему печень и готовить на среднем огне до румяной корочки.  В сковороду влить воду и оставить тушиться на несколько минут. Пропустить через среднюю терку сыр и добавить к печени вместе с йогуртом, чесноком, мелко рубленным укропом. Блюдо посолить и поперчить по вкусу и оставить тушиться еще на 10 минут.

Фото: cooksa.ru

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
  • Лекарство с пасеки: отчего вылечит мед
    Лекарство с пасеки: отчего вылечит мед

    Издавна в народной медицине мед используют для лечения различных недугов. Однако чтобы добиться положительного результата, необходимо придерживаться определенных правил.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Полезные советы: четыре правила вкусных котлет
    Полезные советы: четыре правила вкусных котлет

    Котлеты — универсальное блюдо. Но главное в них — это правильное приготовление. Делимся секретами приготовления самых вкусных котлет.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Экспертиза качества: как не ошибиться с выбором куриного филе
    Экспертиза качества: как не ошибиться с выбором куриного филе

    Среди наших хозяек куриное филе пользуется огромной популярностью. Из него можно приготовить много разнообразных блюд. К тому же оно считается диетическим продуктом, поэтому его можно есть при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и проблемах с весом. Единственное, что может вызвать сомнения, – это качество. Именно поэтому центр экспертиз «Тест» провел исследование и обнародовал результаты.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Полезные советы: покупаем рыбу правильно
    Полезные советы: покупаем рыбу правильно

    При покупке рыбы всегда возникает множество вопросов. Какую лучше купить: свежую или мороженую? Как правильно ее выбирать? Какая рыба полезнее – речная или морская? А от какой лучше вовсе отказаться? Разобраться в этих вопросах предлагаем с помощью подборки полезных советов.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Детское автокресло: как выбрать и где взять на прокат
    Детское автокресло: как выбрать и где взять на прокат

    В конце октября Верховная Рада приняла законопроект №1150, согласно которому в Украине вводятся штрафы за перевозку ребенка в автомобиле без детского автокресла. Хотя эти нормы были в наших правилах дорожного движения и раньше, никакой ответственности за это нарушение не предусматривалось. А следовательно, детей так и продолжали перевозить без спецустройств, рискуя их безопасностью и здоровьем.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить