Готовим вместе: три рецепта блюд с куриной печенью

Куриная печень — продукт, обожаемый многими хозяйками. Она быстрая в приготовлении и имеет отличный вкус. Главное — куриная печень полезна для здоровья.

Шашлык из куриной печени

Ингредиенты: куриная печень — 500 г, горчица — 50 г, репчатый лук — 3 шт. чеснок — 2 зуб., специи, соль и черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление. Печень вымыть, удалить прожилки и подсушить на бумажном полотенце. Сложить в миску, добавить горчицу и соль, аккуратно перемешать. Две луковицы мелко порубить и отправить в миску к печени. Снова все перемешать и оставить мариноваться на час. Оставшуюся луковицу нарезать кольцами. Маринованную печень аккуратно надеть на деревянные шпажки, чередуя с кольцами лука. Сверху поперчить и посыпать пропущенным через пресс чесноком. Взять форму для выпечки, застелить ее фольгой и поместить сверху печень на шпажках. Отправить блюдо в разогретую до 180°С духовку на 20 минут. Через каждые 5–7 минут переворачивать.

Печень в тесте

Ингредиенты: куриная печень — 1 кг, лук — 1 шт., яйцо — 6 шт., крахмал — 1 ст. ложка, пшеничная мука — 200 г, сметана — 200 г, укроп — 1 пучок, сода — 0,5 ч. ложки, соль и черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление. Отварить куриную печень в подсоленной воде. Отдельно отварить четыре куриных яйца. Готовые яйца нарезать на кубики и перемешать с мелко рубленым укропом. Печень нарезать на небольшие кусочки и перемешать с предыдущими ингредиентами. Луковицу измельчить и обжарить на сковороде с маслом. Добавить его к смеси и тщательно перемешать. Для теста смешать оставшиеся яйца, сметану, муку, соль и соду. Вымешать тесто и смешать его вместе с печеночной начинкой. Застелить пергаментной бумагой форму для выпечки и выложить равномерно на нее тесто. Выпекать блюдо 20 минут в разогретой до 180°С духовке.

Печень с сыром

Ингредиенты: куриная печень — 1,5 кг, лук — 3 шт., плавленый сыр — 3 шт., йогурт — 500 г, вода — 200 мл, укроп, чеснок, подсолнечное масло, соль и перец — по вкусу.

Приготовление. Печень промыть, удалить прожилки и разделить на средние кусочки. Лук почистить и нарезать полукольцами. На небольшом количестве масла обжарить лук до золотистого цвета, добавить к нему печень и готовить на среднем огне до румяной корочки. В сковороду влить воду и оставить тушиться на несколько минут. Пропустить через среднюю терку сыр и добавить к печени вместе с йогуртом, чесноком, мелко рубленным укропом. Блюдо посолить и поперчить по вкусу и оставить тушиться еще на 10 минут.

Фото: cooksa.ru

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