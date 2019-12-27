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Новости Одессы и Одесской области

Готовим вместе: как испечь шоколадные маффины

Готовим вместе: как испечь шоколадные маффины

Эти вкусные и воздушные шоколадные маффины может испечь даже самый неопытный кондитер. Да и времени на приготовление этого блюда много не потребуется.

Сливочное масло – 100 г, черный шоколад – 100 г, яйца – 3 шт., сахар – 40 г, разрыхлитель – чайная ложка, мука – 2 столовых ложки, белый шоколад — 100 г.

Растапливаем сливочное масло и шоколад. Если используем молочный шоколад, то из рецепта исключаем сахар. Если берем черный шоколад, то взбиваем яйца  с сахаром до его полного растворения.

Туда же добавляем разрыхлитель и муку. Перемешиваем. Также можно добавить по вкусу: молотые орехи, корицу, молотый кофе.

В приготовленную смесь вливаем растопленное масло с шоколадом и все быстро перемешиваем.

Маффины получаются тем нежнее, чем в них меньше муки, поэтому даже если покажется, что этого ингредиента не хватает, добавлять больше, чем в рецепте, не стоит. Роль загустителя в этом рецепте выполняет шоколад.

Заполняем готовым тестом силиконовые или бумажные формочки и погружаем в тесто кусочки белого шоколада .

Выпекаем 15-20 минут при 190 градусах. Вынимаем десерт из духовки и подаем теплым (можно посыпать сахарной пудрой).

Фото: koolinar.ru

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