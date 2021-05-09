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Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта полезных блюд

Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта полезных блюд

В период между весенними праздниками побалуйте свой организм полезными блюдами из молодой капусты, редиса и щавеля. Эти овощи уберегут вас от авитаминоза.

Молодая капуста с яйцами и сыром

капуста с сыром

ИНГРЕДИЕНТЫ: головка молодой капусты – 1 шт., яйца – 2 шт., твердый сыр – 100 г, сливочное масло – 30 г, соль и перец – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Сыр натереть на крупной терке. Капусту помыть и нашинковать. На среднем огне растопить сливочное масло. Выложить на хорошо прогретую сковороду со сливочным маслом всю капусту, посолить и поперчить. Когда капуста немного подрумянится, вбить яйца и добавить сыр. Все хорошо перемешать и прожарить еще 3-4 минуты. Затем закрыть крышкой и снять с плиты.

Салат со щавелем, кукурузой и огурцами

салат со щавелем

ИНГРЕДИЕНТЫ: яйца – 4 шт., огурец – 2 шт., консервированная кукуруза – 300 г, щавель, укроп, соль, перец, сметана (майонез) – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Яйца отварить вкрутую, остудить и очистить. Нарезать яйца и огурцы небольшими кубиками. Измельчить зелень. Смешать эти ингредиенты с кукурузой, предварительно слив с нее жидкость. Посолить и поперчить салат, заправить сметаной или майонезом.

Картофельный суп с редисом

суп с редисом

ИНГРЕДИЕНТЫ: редис – 6 шт., картофель – 4 шт., репчатый лук – 2 шт., сливки – 150 г, плавленый сырок – 90 г, сливочное масло – 50 г, мясной бульон – 1 л, зелень, грецкие орехи, соль и перец – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Картофель нарезать кубиками, а лук кольцами, и тушить в сливочном масле до мягкости. Затем влить бульон и варить овощи до готовности. Готовые овощи перетереть через сито и добавить тертый орех, соль и перец. Соединить смесь со сливками и довести до кипения. В готовый суп накрошить редис, посыпать тертым сыром и рубленой зеленью.

 

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