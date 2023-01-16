Гороскоп по знакам Зодиака: кому повезет в 2023 году

Гороскоп по знакам Зодиака для читателей «Одесской Жизни» составила Инна Ижикевич, руководитель Народного Астрологического университета в Одессе. Найдите свой знак и узнайте, каким будет для вас 2023 год по прогнозу астролога.

Овен

Благополучие этого года зависит от вашей решимости, а результативность напрямую связана с организованностью и способностью эффективно использовать свое время. Если вы работаете, руководство оценит ваш опыт, навыки и умения по достоинству, в том числе и в материальном выражении. Для тех, кто мечтал реализовать себя за границей, настал подходящий момент.

Телец

Тельцы могут кардинально изменить свою жизнь: поменять социальное окружение, переехать за границу, получить второе высшее образование, начать путешествовать и т.д. Если у вас есть мечта, Вселенная готова предложить возможности для ее реализации. Благодаря своему авторитету, социальным достижениям Тельцы укрепляют свое благополучие. Чем больше опыта, тем лучше результат.

Близнецы

Желания Близнецов будут осуществляться. Главное – знать, чего вы хотите, и правильно их сформулировать. Открываются новые возможности в сфере финансов и перспективы личной жизни. У вас есть шанс оформить свои отношения, найти партнеров, кардинально изменить имидж. Благодаря профессионализму растет ваш авторитет.

Рак

Год хорош для тех, кто определился в своем социальном выборе и готов заявить о себе. Вам будут делать очень интересные предложения. Подходящее время для начала предпринимательской деятельности, укрепления здоровья и обретения влиятельных связей. Наличие задач и их легкое достижение позволит увеличить уровень благополучия.

Лев

У многих Львов может произойти переоценка. Будьте готовы посмотреть на себя со стороны и найти то, что позволит реализовать поставленные задачи. Год нуждается в активности. Хорошее время, чтобы заняться укреплением своего здоровья. Пространство будет подсказывать, как достичь желаемого благополучия. Присматривайтесь к знакам судьбы.

Дева

Все внимание Дев будет направлено на романтическую сферу. Возможно, кто-то найдет свою вторую половинку, а кто раскроет талант, благодаря которому сможет социально реализовать себя. Не бойтесь в этом году проявлять активность и инициативу. Пространство будет предлагать перспективы, не упустите свой шанс. Для получения результата главное – определить цель.

Весы

Весы обратят внимание на улучшение жилищных условий или укрепление семейных отношений. Хороший период для поездок, начала строительно-ремонтных работ в доме и на приусадебном участке, переезда за границу. Уровень благополучия зависит от степени надежности деловых партнеров и компаньонов. Чтобы год был результативным, следует пересмотреть свое окружение.

Скорпион

Организованность и последовательность действий позволит Скорпионам улучшить свой социальный статус и выйти на новый уровень деловых отношений. Это позволит изменить к лучшему свое материальное положение. Насколько вы оцениваете себя, таково и будет ваше благополучие. Чтобы год был результативен, необходимо «ухо держать остро» и использовать все предложенные возможности.

Стрелец

Финансы станут главной темой для Стрельцов, поэтому внимание будет направлено на то, как заработать больше. И здесь вашими основными помощниками будут опыт, уверенность в своих силах и способность выгодно представить свои навыки и умения. Год будет благополучным, если вы будете инициативными и результативным – если вы активны в социальной жизни.

Козерог

Год будет ждать от Козерогов активности в реализации тех задач, которые приближают их к мечте. Обратите внимание на свою личную жизнь. Если вы одиноки, у вас есть шанс не только влюбиться, но и оформить отношения. Уровень вашего благополучия зависит от погодных условий в семье. Результативным будет год для занимающихся бизнесом. Верьте в себя и у вас все получится.

Водолей

Все внимание Водолеев будет направлено на получение результатов. Вы можете получить поддержку влиятельных людей или использовать свой авторитет и общественное положение. Способность правильно распоряжаться своим временем позволит выйти на новый уровень благополучия. Прежде всего следуйте своим планам. Проявляйте инициативу, и результаты не заставят себя долго ждать.

Рыбы

Год потребует от Рыб активности. Работающие представители знака должны проявить ответственность в сфере профессиональной деятельности. Вы можете рассчитывать на поддержку руководства и, как следствие, на карьерный рост. А это приведет к увеличению финансового благополучия. Находясь в состоянии покоя и гармонии в этом году, Рыбы станут более результативными.

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