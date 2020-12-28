Нам всегда интересно приоткрыть завесу будущего, но особенно сильным это желание становится в канун Нового года. Мы надеемся, что наступающий год изменит нашу жизнь к лучшему и, как считают астрологи, в 2021 году это как раз и может произойти. В конце декабря Юпитер и Сатурн, которые влияют на социальную жизнь, вошли в астрологический знак Водолея. Это принесет перемены всей стране и каждому из нас.

Сделать свой прогноз – чего ждать украинцам от года Белого Металлического Быка – мы попросили ректора Народного астрологического университета Олега ЕВТУШЕНКО.

– Олег Владимирович, сейчас самая животрепещущая тема у нас в стране – это эпидемия коронавируса. Что говорят об этом звезды?

– Что касается Украины, то по астрологическим показателям пик заболеваемости коронавирусом приходился на конец ноября 2020 года. Дальше идет снижение заболеваемости, и если в конце января она резко не повысится, то, в принципе, можно будет говорить, что следующий пик – это конец апреля – май. Но это будет незначительный пик.

В случае роста заболеваемости в конце января продолжение эпидемии следует ожидать аж до осени 2021 года. Если же в конце января количество инфицированных не увеличится и будет колебаться в пределах нормы или снижаться, то пик в конце апреля будет вообще несущественным. Примерно таким, как в этом году в конце мая. И тогда, в принципе, можно будет говорить, что летом в Украине наступит нормальный режим жизнедеятельности.

– Что ждет Украину в экономическом плане?

– С точки зрения экономики мирового масштаба, 2021 год – это пик кризиса. Это кризис финансовый, экономический, который начался в позапрошлом году и является следствием кризиса еще 2007 года, затронувшего весь мир. В Украине он начался в 2008 году, но продолжается до сих пор. Было вроде бы небольшое улучшение, но все же финальная часть кризиса наступит в 2021 году.

Если говорить об экономической ситуации в Украине, то она выглядит несколько мягче, чем в мире. Может, это связано с тем, что Украина в большей степени аграрная страна и на фоне этого кризиса продовольствие востребовано, может быть, – с какими-то другими моментами, но это уже не астрологическая тематика.

– Нужно ли нам ожидать каких-то критических периодов?

– В следующем году у нашей страны будет один критический период, который выпадает на время с 25 февраля до 15 марта. Это самый тяжелый период, хотя и непродолжительный. Астрологически он связан с нашей властью, с международным положением Украины и выбором, который наша страна должна будет сделать. В чем этот выбор будет выражаться, сложно сказать, но он будет важен для дальнейшего развития. Это, скажем так, будет некий перекресток. Возможно, произойдут какие-то изменения в правительстве, возможно, это будут вопросы, связанные с президентом. Скорее всего, как мне кажется, это будет период, который потребует от руководства страны очень непростых решений.

– Сможет ли наше правительство справиться с нынешней сложной ситуацией?

– Общий фон ситуации в стране можно описать словом «низкоресурсный». То есть Украина будет находиться в такой ситуации, когда необходимо будет активно включать управление, менеджмент и все, что касается экономики. Потому что основное, что дает это низкоресурсное состояние, – наша национальная валюта. Ее поддержка и правильное поведение Нацбанка, Министерства финансов будет очень важным. И от того, насколько руководители вышеуказанных учреждений будут компетентны, смогут ли они контролировать процесс, управлять им, будет зависеть наш экономический рост или, наоборот, депрессия.

В принципе, эти низкоресурсные аспекты имеют и позитивный момент – за счет грамотного управления они могут повысить экономическое развитие и привести к росту. При условии, что будут найдены новые способы экспорта, правильно будет выстроена налоговая политика и так далее.

Если говорить о положительном варианте развития событий, то Украина за счет общеэкономического кризиса в мире, благодаря правильному управлению, может повысить и закрепить наши экономические позиции в мире. Но опять же, главное – компетентность людей, которые осуществляют управление. От них и будет зависеть наша экономическая жизнь.

Что принесет нам эра Водолея?

В конце декабря Юпитер и Сатурн вошли в знак Водолея. Нынешний переход астрологи называют «большой мутацией», которая начинает новую астрологическую эру – эру Водолея. С начала XIX века Юпитер и Сатурн встречались в знаках земли, но теперь переходят в воздушную стихию, где останутся до конца следующего столетия. Это событие астрологи связывают с большими переменами в социальной и общественной сфере.

По астрологической традиции, Юпитер называют планетой удачи, а Сатурн – планетой труда. И каждая из них оказывает сильное влияние на жизнь людей, поэтому ожидающие нас перемены будут вдвойне активнее. Правда, начало года нас не порадует – улучшения в первые месяцы года Быка ожидать не стоит. Но есть надежда, что правительство проведет «работу над ошибками», которые были допущены в этом году, и уже с конца весны – с начала лета 2021 года ситуация начнет меняться в лучшую сторону.

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