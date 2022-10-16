Городская служба занятости: что с рынком труда в Одессе?

Чтобы узнать, какая ситуация с трудоустройством в Одессе, мы обратились к работникам Одесского городского центра занятости. Вот что нам сообщили.

— Какие сейчас самые популярные профессии в Одессе?

— С 24.02.2022, с введением в Украине военного положения, ситуация на рынке труда области ухудшилась. Наблюдается значительное уменьшение потребности работодателей в рабочей силе. На сегодняшний день наибольшая потребность в работниках должности: медсестра, водитель категории В и С, бухгалтер, повар, кондуктор общественного транспорта, инспектор (пенитенциарная служба). По рабочим специальностям — вакансии электромонтеров, слесарей, машинистов погрузочной техники.

— Сколько людей сейчас стоит на учете?

— На сегодняшний день в Одесском городском центре занятости — более 1,3 тысяч человек, имеющих статус безработного. Из них мужчины – 30%, женщины – 70%.

— Могут трудоустраиваться переселенцы? Как это сделать?

— С начала года в наш центр обратилось более 1,7 тысячи внутренне перемещенных лиц (далее — ВПЛ). Из них 786 получили статус безработного. 156 человек из числа ВПЛ были трудоустроены. На сегодняшний день в Одесском городском центре занятости продолжают находиться 246 человек из числа ВПЛ, имеющих статус безработного. На период военного состояния процедура регистрации и взаимодействия с безработными максимально упрощена и адаптирована к потребностям украинцев. Документы для регистрации в службе занятости можно предоставить лично или в электронной форме через портал «Действие».

— Ходят слухи, что переселенцев берут на работу в первую очередь, а потом местных — это правда или нет?

— Мы не владеем информацией о том, что у переселенцев есть преимущества перед местными.

– Ваша рекомендация – как найти работу? На что обращать внимание? Что делать человеку, который много лет работал в одной сфере, но после войны остался без работы? Следует ли ей менять направление?

— Информация о вакансиях находится в открытом доступе для всех соискателей работы и размещается в режиме онлайн на сайте Государственной службы занятости в рубрике «Ищу работу». Кроме того, в сентябре этого года в Украине заработал государственный портал для поиска работы – «Единый портал вакансий» (jobportal.dcz.gov.ua). Новый портал позволяет найти информацию о работе в соответствии с регионом, отраслью или направлением, ожидаемым уровнем зарплаты. Также у Одесского городского центра занятости есть собственный телеграмм-канал, где оперативно размещаются актуальные вакансии именно в Одессе. Это позволяет подобрать варианты работы без личного обращения в центр занятости. В случае необходимости безработные, в том числе ВПЛ, имеют возможность получить новую профессию или повысить квалификацию в Одесском центре профессионально-технического образования Государственной службы занятости. Обучение осуществляется по 32 рабочим профессиям и дает возможность повысить квалификацию или получить новую частичную квалификацию на краткосрочных курсах целевого назначения по более чем 100 программам в разных сферах экономики. В настоящее время обучение по вышеупомянутым профессиям возможно в дистанционной и дуальной форме с учетом складывающейся в регионе оперативной ситуации и по желанию личности.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала где искать работу во время войны?

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Подготовлено с помощью специалистов Одесского городского центра занятости