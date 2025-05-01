Она запела сразу, не по расписанию, когда все еще собирались у ворот старой территории. Сидела она на ветке, прямо над воротами.

— Вы на экскурсию?

Несколько человек кивнули, но одна женщина твердо сказала:

— Мы с детьми на концерт…

Все удивились, а она продолжила:

— На «Птичий концерт под сакурами».

Певица снова защебетала. В этот момент появился наш экскурсовод — ведущий научный сотрудник отдела экологического образования Нижнеднестровского национального природного парка, кандидат биологических наук, доцент Сергей Курочкин. Он сразу ее узнал.

— Это горихвостка, которая недавно прилетела к нам из Африки и вскоре самочка отложит в гнездо 5-6 голубых яиц.

Горихвостка Фото — Википедия

Новые истории старого ботсада

Экскурсия по ботаническому саду с орнитологом началась. Этой старой территории через два года исполнится 160 лет. Она всего на эти два года моложе нашего университета. Но самому старому дереву, платану, растущему в самом центре сада — целых 190 лет.

Есть в ботсаду и новинки — двадцать лет назад здесь посадили две сакуры, которые выросли в довольно раскидистые деревья, под которыми можно сделать замечательную фотосессию. Прямо под японскими деревьями разгуливают фазаны, с которыми сделать фотосессию гораздо сложнее.

Сакуры. Фото — Алексей Овчинникв

Кто живет в ботсаду и окрестностях? Без орнитолога — не разобраться

Пока мы прогуливались, горихвостка не отставала, продолжала нам петь свои песни, а Сергей Курочкин обратил наше внимание на небо:

— Смотрите, ворона гоняет чеглока. Чеглок — это небольшой сокол, один из соколиных нашего побережья. Еще у нас встречаются сапсаны и пустельги и пустельги.

Честно вам скажу, без орнитолога, мы бы никогда не обратили внимания на эти выразительные сцены из жизни птиц.

Мы подошли к обрыву мыса Малый Фонтан. С высокого (140 метров над уровнем моря) берега у ограды ботсада можно при хорошей погоде наблюдать охоту дельфинов за косяками рыбы. А еще: бакланов, гагар, ныряльщиков и несколько видов чаек. Иногда появляются лебеди и утки. Сезонно пролетают перепела и пеликаны двух видов: розовые и кудрявые.

Пеликан. Фото — Википедия

В конце концов, мы пришли на поляну — импровизированную аудиторию. Здесь, удобно разместившись на дубовых скамьях, изготовленных из поваленных ураганом деревьев, можно спокойно и долго слушать птичий хор. Вот, запела большая синица, за ней — припутня, потом вступают грачи и сойки. Также здесь живут сирийский дятел и скворцы. Уже прилетели в наш город кукушки.

Сейчас много весенних птиц: зяблик, садовая овсянка. Перелетные маленькие птички — два овчарика: весенний и кузнечик, и две мухоловки: пестрая и белошия. Но красивее всего поют крапивницы. Послушать птичий концерт на ветке пришли не только люди, но и белка с бельчатами.

Фото крапивницы — Википедия

Ботсад — сказочное место и его истории также напоминают сказки. 150 лет назад Варшавский университет подарил нашему университету два саговника — два тропических растения, ровесников динозавров. Полтора века они спокойно росли в оранжерее Ботсада. И вдруг в 2014 году мужской экземпляр выпустил тычинку — сделал. А весной 2023 года, у другой, женской особи появился «цветочек». В результате ботаники получили 150 семян, из которых они выращивают новые саговники, которые планируют высадить в других оранжереях. Такое вот — «ботдиво»!

Саговник. Фото — Алексей Овчинников

Наконец хочу заметить, что на старой территории Ботсада нет свободного посещения, она считается заповедником. Сюда можно попасть только через такие мероприятия, как экскурсии. Зато одесситам и гостям города обещают проводить экскурсии все лето каждую субботу. Здесь можно будет не только слушать и смотреть на птиц, но и заниматься рисованием, да и просто созерцать это райское место города.

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