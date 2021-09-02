Голливуд в Одессе: какое мировое кино отсняли в нашем городе

В Одессе были отсняты такие шедевры, как «Зеленый фургон», «Место встречи изменить нельзя», «Миллион в брачной корзине», «Ликвидация», «Приключения Электроника», «Частный детектив, или Операция «Кооперация», «Мы из джаза», «Сонька Золотая Ручка», «Операция «Ы», «Трест, который лопнул», «Настройщик», «Золотой теленок», «На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Незламна», «Д‘Артаньян и три мушкетера», «Полосатый рейс», «Шулер». Список известных фильмов можно продолжать и продолжать. К Дню города мы расскажем, в каких голливудских кинолентах «засветилась» Одесса.

«Легенда о пианисте»

Год: 1998

Страна: Италия. Режиссер: Джузеппе Торнаторе

Актеры: Тим Рот, Прюитт Тэйлор Винс, Мелани Тьерри

Музыкальную драму «Легенда о пианисте» видели многие. В ней, по сюжету, мужчина, всю жизнь живущий на борту большого корабля «Вирджиния», становится виртуозным пианистом, чей талант завораживает каждого пассажира. Однако мало кто знает, что главную роль в фильме «исполнил» одесский сухогруз и достопримечательность Военной гавани – корабль «Лесозаводск». Это старый теплоход, который давно уже не может двигаться самостоятельно. Также в кадре картины можно заметить Потемкинскую лестницу: в сцене, где Тим Рот играет на трубе.

«Перевозчик-3»

Год: 2008

Страны: Франция, Великобритания, США. Режиссер: Оливье Мегатон

Актеры: Джейсон Стейтем, Франсуа Берлеан, Наталья Рудакова, Роберт Неппер

А вот любимый многими криминальный боевик «Пе­ре­возчик-3» полностью пос­вящен нам. Главный герой, перевозчик Фрэнк Мартин, никак не может уйти в отпуск. Он получает задание – перевезти похищенную Валентину, дочь украинского министра окружающей среды. А вот обмен должен произойти в Одессе. Поэтому в кадр попал весь местный колорит: дворики, набережные, парки, скверы, морской порт и даже рынок. Более того, многие одесситы снялись в фильме в качестве актеров массовки. Особенно интересный момент получился, когда главные герои проезжают мимо Одесского торгового порта – можно узнать портовую эстакаду, а также транзитно-грузовой терминал. А знаменитый автомобиль перевозчика обкатывал скоростную дорогу города. Правда, сам актер Джейсон Стейтем в Одессе так и не побывал – сцены с его участием снимались в Голливуде.

«И все осветилось» («Свет вокруг»)

Год: 2005

Страна: США. Режиссер: Лев Шрайбер

Актеры: Элайджа Вуд, Евгений Гудзь, Борис Лескин

Эту сердечную киноленту снял американский актер, сценарист и режиссер Лев Шрайбер. Он известен по фильмам «Люди Икс: Начало. Росомаха», «Крик», «Омен», «Солт», «5-я волна», «В центре внимания», «Последние дни на Марсе». А вот идея снять фильм в Украине у режиссера появилась неслучайно. Дело в том, что Лив Шрайбер имеет украинские корни, и его давно тянуло на родину предков. Итак, в сюжете фильма молодой американец еврейского происхождения пытается найти женщину, которая спасла его дедушку во времена Второй мировой войны в украинской деревне. С помощью местных, которые очень слабо разговаривают на английском, сделать это будет не так уж и просто. Его приключение начинается в Одессе. Поэтому в ленту попали городские пейзажи Южной Пальмиры. Также многие эпизоды снимали во Львове и в Чехии.

Что делал Том Круз в Одессе?

Осенью 2019 года всю страну облетела новость: в Украину едет голливудский секс-символ Том Круз. Тогда с рабочим визитом он посетил Львов, Киев и, конечно же, Одессу. Для будущей картины актер осмотрел несколько объектов Одесского порта: пассажирский терминал, локации с видом на грузовые причалы, гостиницу «Одесса», эстакаду и Потемкинскую лестницу.

Подготовила Анастасия ЕПУРЬ

Источники: bbc.com, viasat-channels.tv, rbc.ua.

Ранее мы рассказывали о киношных адресах Одессы (фото).