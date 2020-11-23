Когда и где в Одессе можно узнать свой ВИЧ-статус?

В Одессе с 23 по 28 ноября, накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом, проходит акция по бесплатному тестированию на ВИЧ, гепатиты и сифилис.

Как мы уже писали, акция проводится в рамках Европейской недели тестирования на ВИЧ и гепатиты.

Пройти экспресс-тест можно анонимно, а результат будет известен через 15 минут. Перед анализом у тестируемого обязательно спрашивают о возможных незащищенных половых контактах и употреблении наркотиков для того, чтобы сразу определить попадает ли он в группу риска.

«Если у человека был несколько дней назад незащищенный половой акт, то результат теста может быть негативным, то есть говорить о том, что у него нет ВИЧ-инфекции. Мы предлагаем повторно пройти тест через 4-6 недель. Тогда мы сможем увидеть наличие антител. При негативном результате, чтобы избежать периода серологического окна (период между инфицированием ВИЧ и появлением антител в крови, — ред.), тестируется человек через 3 месяца. При негативном результате тест снова повторяется через 6 месяцев. Весь этот период половые контакты должны быть только защищенные», — рассказывает медсестра Одесского областного центра социально значимых болезней Викория Болденко.

В случае позитивного результата пациенту рекомендуют обратиться к врачам. Лечение ВИЧ и гепатита С в Украине бесплатное. От гепатита С можно вылечиться за 3-6 месяцев, а людям с позитивным ВИЧ-статусом необходимо принимать терапию пожизненно.

«Если мы будем своевременно выявлять и лечить пациентов, мы сыграем большую роль в плане противодействия эпидемии. Наши люди будут долго и качественно жить и не умирать от тех грозных заболеваний, которые сегодня у нас еще есть, в том числе и в нашем регионе», — говорит генеральный директор Одесского областного центра социально значимых заболеваний Светлана Есипенко.

Установить бесплатно и анонимно свой ВИЧ-статус, узнать нет ли у вас вируса гепатита В или С можно в любой будний день независимо от акции в рабочее время в областных СПИД-центрах по таким адресам:

ул. Леонтовича, 11, 9,

ул. Ак. Заболотного, 26/32,

ул. Б. Арнаутская, 44, ул. С. Ядова, 4,

а также в Одесском городском СПИД-центре на ул. Мечникова, 132/7 и в консультативных центрах БФ «Дорога к лому» по следующим адресам:

ул. Колонтаевская, 46,

ул. Приморская, 29,

ул. Ак. Королёва, 31а.

Кроме того, 27 ноября в 19:00 в баре IZNANKA (ул. Греческая, 30) будет бесплатная лекция по профилактике ВИЧ и инфекций, передающихся половым путём. Организатор — «Ассоциация ЛГБТ «ЛИГА» в Одессе.

Напомним, с 23 по 28 ноября экспресс-тесты можно пройти в мобильных и стационарных пунктах, адреса здесь.

Также интересующие вопросы по ВИЧ/СПИДу можно задать по телефону национальной горячей линии 0 800 500 451.