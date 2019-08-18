Где в Одессе медом помазано: инспектируем сладкие точки

В Одессе мед можно найти в супермаркетах и на рынке в любое время года. Также в городе работают специализированные магазины, где продают только продукцию пчеловодства. Как найти и выбрать качественный мед? Какие сорта нравятся одесситам и где их купить, узнавали корреспонденты «Одесской жизни».

Где найти мед?

Медовые продукты в Одессе обычно продают на рынках. На «Привозе» за пол-литровую банку меда попросят от 50-70 грн. до 140 грн. А вот в супермаркетах натуральный мед встречается редко. В основном это сахарный сироп. Его цена — от 40 грн. за 250 г. Но в городе есть магазины, где продают исключительно домашний мед, без добавок и наценки посредника.

Не медом единым

В ассортименте специализированных медовых магазинов продукция из разных районов области — Подольска (Котовск), Любашевки, Беляевки, Ширяева. Качество проверяют в лаборатории.

– В области распространено всего несколько сортов меда — липовый, майский и разнотравье. Гречишный сорт меда мы привозим из Винницы. Все другие сорта, к примеру, лавандовый — это просто подделка. Недобросовестные пчеловоды разбавляют мед добавками или кормят пчел сахаром, – предостерегает дочь пасечника Алена.

Цены — от 90 до 200 грн. за килограмм. Майский — 90 грн., акация — 140 грн., липовый — 140 грн., луговое разнотравье — 70 грн., гречишный — 120 грн. Здесь также можно приобрести пыльцу — 310 грн./кг., спиртовые экстракты и настойки — от 30 грн./100 мл, прополис — 50 грн./100 мл, бальзамы и мази — от 60 грн.

Как правильно определить натуральный мед?

Вкус должен быть приторным, с ощущением легкого жжения на языке. Мед из сахарного сиропа безвкусен.

Натуральный продукт имеет насыщенный аромат. Сахарные сиропы не пахнут.

Домашний мед легко и равномерно растекается, а при вливании образовывает тонкую нить. Сироп образует сгустки и комочки.

Цвет пчелиного меда однороден и прозрачен. У подделок виден осадок.

Натуральный мед начинает засахариваться через 2-2,5 месяца после того, как он собран. Сироп не засахаривается и даже не густеет.

Внимание на упаковку!

Согласно указу Госпотребслужбы при маркировке на этикетке меда указывается страна производителя, год, сорт (нектарный или падевый), масса и срок годности продукта. В составе меда должны быть углеводы, фруктоза и глюкоза, а также ряд органических элементов. Допустимый цвет — от прозрачного до белого, светло-желтого и темно-коричневого. Возможна кристаллизация.

Как отличить виды меда?

Сорта меда различают в зависимости от того, на каких цветах пчелы собирали нектар. Они отличаются цветом, вкусом, ароматом и химическим составом.

Гречишный мед имеет темно-желтый или темно-коричневый оттенок и горчит на вкус. Он полезен при анемии, гипертонии, авитаминозе, стоматите, гастрите, заболеваниях кожи и простуде.

Липовый мед имеет светло-янтарный цвет и отличается острым букетом на запах и вкус. Незаменим при лечении ангины, бронхита, ларингита, насморка, болезней почек, желудка и кишечника, заживляет ожоги и раны.

Акациевый или майский мед очень светлый, а при кристаллизации приобретает белый оттенок. Известен как общеукрепляющее средство, помогает при почечных болезнях, заболеваниях нервной системы. Хорошее средство от бессонницы и успокоительное.

Донниковый мед имеет разный цвет: от светло-янтарного до белого, с зеленоватым оттенком. На вкус с легкой горчинкой и тонкой ноткой ванили. Снимает воспаление вен, расширяет сосуды, приводит в норму обмен веществ.

Знайте меру

Норма потребляемого в сутки меда не должна превышать 80 граммов. Иначе это чревато аллергией. В меру рекомендуется есть мед людям с повышенной кислотностью, сахарным диабетом и детям до двух лет.

Корреспондент «Одесской жизни» также отправилась в гости к одесским пчеловодам по случаю Дня пасечника, чтобы выяснить все медовые секреты и советы профессионалов. Об этом читайте в нашем следующем материале.