Где одесситам узнать свою группу крови?

Знать свою группу крови нужно каждому человеку, ведь иногда от этого может зависеть здоровье и даже жизнь. Поэтому хорошо, если под рукой всегда будет справка или паспорт с соответствующей отметкой. Тем более что процедура эта не очень затратна и занимает не слишком много времени.

Группа крови — генетический показатель человека, который никогда не меняется. Знать группу крови необходимо при травме с сильной кровопотерей или при срочном оперативном вмешательстве. И если человек при этом находится без сознания, то справка или паспорт с соответствующей отметкой могут иметь решающее значение. Особенно важны эти значения при беременности. Кроме того, этот анализ могут потребовать при поступлении на службу в силовые структуры или МЧС.

Для определения группы кровь берут из вены. Анализ достаточно сдать всего один раз, в лаборатории выдадут справку, на основании которой можно будет сделать отметку в паспорте. Кроме того, при определении группы крови можно определить также резус-фактор.

Взятие крови на группу не требует специальной подготовки. Но все же сдавать анализ лучше натощак, также желательно соблюдать некоторые правила: не употреблять жирную пищу за сутки до проведения исследования и исключить курение за 30 минут до сдачи крови.

Стоимость такого исследования в Одессе сильно колеблется — от 50-60 гривен за анализ плюс 15 гривен за забор крови до 140 и 30 гривен соответственно. Лаборатории берут кровь в течение рабочей недели, примерно с 9.00 до 11.00. Предварительно нужно позвонить по указанным телефонам и записаться на устраивающее вас время. Для удобства пациентов некоторые лаборатории имеют несколько филиалов, находящихся в разных районах города.

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