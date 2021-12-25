Одесские газеты 100 лет назад: драка журналистов, неизвестный дирижабль и пернатый гость

Артист оперной труппы городского театра Цесевич ворвался в парфюмерный магазин Фриденталя по Екатерининской улице и, размахивая палкой, грозил побить за что-то его владельца. Буйный артист привлечен к ответственности».

Одесский отдел Императорского военно-исторического общества решил поставить три новых памятника: первый — Суворову в Измаиле, второй — ему же в Рымнике, третий — запорожцам в Екатеринославской губернии… где была знаменитая Запорожская сечь. Проекты памятников составлены скульптором Эдуардом».

«Русское слово»,

7 декабря 1909 года.

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У мирового судьи слушалось дело о нападении на заведующего редакцией «Одесских новостей» Хейфица на Дерибасовской улице, совершенном «союзником» Бурлаком… Хейфиц объяснил, что он ударил палкой Бурлака в виде самозащиты. Судья Хейфица оправдал, а Бурлака приговорил к семи дням ареста».

«Русское слово»,

10 декабря 1909 года.