Новости Одессы и Одесской области

Одесские газеты 100 лет назад: драка журналистов, неизвестный дирижабль и пернатый гость

Одесские газеты 100 лет назад: драка журналистов, неизвестный дирижабль и пернатый гость

По крошечным газетным заметкам, в которых «главной героиней» была Одесса, можно восстановить картину событий, происходивших в городе около ста лет назад. Среди них есть как трагические, так и курьезные происшествия.

Артист оперной труппы городского театра Цесевич ворвался в парфюмерный магазин Фриденталя по Екатерининской улице и, размахивая палкой, грозил побить за что-то его владельца. Буйный артист привлечен к ответственности».

«Московская газета»,
4 декабря 1911 года.

* * * * *

Одесский отдел Императорского военно-исторического общества решил поставить три новых памятника: первый — Суворову в Измаиле, второй — ему же в Рымнике, третий — запорожцам в Екатеринославской губернии… где была знаменитая Запорожская сечь. Проекты памятников составлены скульптором Эдуардом».

«Русское слово»,
7 декабря 1909 года.

* * * * *

У мирового судьи слушалось дело о нападении на заведующего редакцией «Одесских новостей» Хейфица на Дерибасовской улице, совершенном «союзником» Бурлаком… Хейфиц объяснил, что он ударил палкой Бурлака в виде самозащиты. Судья Хейфица оправдал, а Бурлака приговорил к семи дням ареста».

«Русское слово»,
10 декабря 1909 года.

* * * * *

И.д. градоначальника постановил оштрафовать на 15 руб. студента Новороссийского университета Владимира Швайкевича за то, что… вмешательством в действия городового и своим вызывающим поведением собрал на улице толпу, возбуждая оную против городового».

«Русский листок»,
22 декабря 1904 года.

* * * * *

Сегодня над станцией Вапнярка пролетел с тремя пассажирами по направлению к югу неизвестный дирижабль».

«Московская газета»,
18 декабря 1911 года.

* * * * *

В минувший вторник Одессу посетил большой орел. Редкостный гость несколько часов просидел на кресте Успенской церкви, что на Преображенской ул. Гастролер закусывал здесь какой-то птицей, размахивая аршинными крыльями и издавая зычные крики. Любопытное зрелище собрало многочисленную публику… Блюстители порядка с трудом разогнали любопытных. Царь птиц, не привыкший к подобным сценам, сконфуженно улетел».

«Одесский листок»,
29 декабря 1911 года.

* * * * *

Официально разрешено возродить в России еврейский театр в смысле постановки пьес на жаргоне, как это было до 1883 года. До последнего времени еврейские пьесы ставились на немецком языке. Первые спектакли будут в Одессе».

«Русское слово»,
30 декабря 1905 года.

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Много интересных фактов о жизни Одессы в прошлом веку вы можете узнать из предыдущего выпуска 100-летних новостей.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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