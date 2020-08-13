Фольга, пергамент и рукав для запекания: в чем лучше печь?

Фольга, пергамент и рукав для запекания — сегодня незаменимые помощники в быту. Они помогают нам в приготовлении самой разной пищи. Однако у каждого такого помощника есть свои плюсы и минусы. Узнайте, что лучше выбрать для запекания?

Рукав для запекания

Рукав для запекания идеален для тех, кто любит экспериментировать и все еще осваивает мастерство кулинара. Блюда в рукаве получаются нежные и мягкие, готовятся в собственном соку под мощным воздействием горячего пара. Кроме того, герметичность пакета позволяет использовать разнообразные маринады.

Рукав для запекания изготавливают из специального пищевого пластика, который выдерживает температуру нагревания от 200°С до 230°С, поэтому запекать в нем можно любые продукты, причем готовятся они в рукаве быстрее, чем на обычном огне.

Что запечь в рукаве? Сочную скумбрию с овощами!

Ингредиенты:

скумбрия — 2 шт.

картофель — 3-4 шт.

лук — 1 шт.

морковь — 1 шт.

растительное масло, петрушка, укроп, травы сушеные, перец и соль — по вкусу

Как приготовить? Рыбу очистить, промыть и сделать боковые надрезы. Натереть ее солью, сухими травами и перцем. Вставить в надрезы ломтики лука. Картофель и морковь очистить и нарезать кубиками. Овощи посолить, поперчить, посыпать травами и добавить немного растительного масла. Все тщательно перемешать. Взять рукав для запекания, выложить в него рыбу, высыпать овощи. Закрыть его и дать постоять 30 минут. Разогреть духовку до 200°С, выложить рукав с рыбой и овощами на противень и запекать час. Готовое блюдо посыпать свежей зеленью.

Бумага для запекания

В пергаменте также можно запекать любые продукты. Бумага для запекания незаменима для выпечки. Пергаментная бумага может быть коричневой и выбеленной — однако при запекании это неважно. Любое блюдо, приготовленное в пергаменте, как бы готовится на пару, сохраняя все соки и полезные микроэлементы.

Что запечь в пергаменте? Куриную грудку с цветной капустой!

Ингредиенты:

куриная грудка — 1 шт.

брокколи — 300 г

цветная капуста — 300 г

морковь — 2 шт.

чеснок — 2 зуб.

белое вино — 2 ст.

ложки, сливочное масло, петрушка, соль и перец — по вкусу

Как приготовить? Брокколи и цветную капусту разделить на соцветия, добавить пластинки чеснока и нарезанную кружочками морковь. Все ингредиенты посолить, поперчить и перемешать. Продукты поделить на 2 части и выложить на противень, застеленный двумя листами пергамента. Сверху выложить по кусочку куриной грудки и по кусочку сливочного масла. Еще немного посолить и полить вином. Отправить в духовку на 30 минут при 200°С. Готовое блюдо посыпать измельченной петрушкой.

Алюминиевая фольга

Фольга считается незаменимым приспособлением на кухне. В отличие от рукава для запекания, фольгу перед использованием следует смазать маслом, иначе продукт прилипнет. Не рекомендуется использовать жидкие маринады. Фольга выдерживает температуру до 600°С, поэтому в нее смело можно заворачивать картофель, мясо, рыбу и бросать в угли или выкладывать на решетку. Также важно, на какой стороне при запекании лежат продукты: на глянцевой или матовой. Если нужно ускорить процесс приготовления, то лучше заворачивать продукт глянцевой стороной внутрь.

Что запечь в фольге? Свеклу с орехами и козьим сыром!

Ингредиенты:

свекла — 5 шт.,

козий сыр — 200 г

грецкие орехи — 100 г

бальзамический уксус — 40 г

жидкий мед — 50 г

шпинат, кинза, сушеные травы, оливковое масло, соль, черный перец, сок лимона — по вкусу

Как приготовить? Бальзамический уксус смешать с жидким медом. Добавить оливковое масло, соль и перец. Очистить свеклу, разрезать пополам и нарезать дольками толщиной 4-5 мм. Смешать маринад со свеклой и шпинатом. Грецкие орехи обжарить на сухой сковороде и порубить в крошку. Козий сыр мелко нарезать. Противень выстелить большим куском фольги так, чтобы оставались свободные концы со всех сторон. Выложить свеклу чередуя ее с сыром, слои посыпать грецкими орехами. Соединить края фольги и поставить запекать при 180°С на 45-50 минут. Готовое блюдо посыпать измельченной кинзой и сбрызнуть соком лимона.