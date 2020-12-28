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Филькина грамота, или Новые правила уборки придомовой территории

Филькина грамота, или Новые правила уборки придомовой территории

В начале декабря Верховная Рада внесла изменения в закон «О жилищно-коммунальных услугах» (проект № 2458). Среди прочего, они коснулись уборки придомовой территории. «Одесская жизнь» разбиралась, в чем суть правок.

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Теперь уборку придомовой территории можно будет включить в услугу по управлению многоквартирным домом, если придомовая территория находится в собственности или пользовании жильцов.

Если же она не оформлена соответствующим образом, то уборка может быть включена в смету расходов по согласию потребителей. При этом жильцы и управитель должны согласовать с органом местного самоуправления границы и площади территории, которую они согласны содержать.

Норма начнет действовать с 1 января 2023 года. Однако, по мнению экспертов в сфере ЖКХ, вряд ли она будет выполнима.

Дело в том, что во многих городах Украины, в том числе в Одессе, придомовая территория многоквартирных домов не принадлежит совладельцам. Земля городская, ее никто не выделял людям.

Так, сегодня в Одессе 90% многоэтажных домов не имеют официальных границ придомовых территорий. Почему?

Во-первых, это выгодно коммунальным службам: чем больше площадь придомовой территории, тем больше платят жильцы за ее содержание. Во-вторых, это выгодно горсовету, который выделяет земельные участки из придомовой территории для организации автостоянок и торговых объектов.

По сути, он самовольно распоряжается участком, принадлежащим жителям домов. А это, в свою очередь, приводит к конфликтам, как, например, было на улице Академической, 11, где без согласия жильцов, зато с разрешения ГАСКа, пытались начать стройку прямо под окнами дома.

Компетентное мнение

Сергей Филиппов, директор управляющей компании «Комфорт Сервис», эксперт в сфере ЖКХ: “Согласно статье Земельного кодекса №42, люди могут получить землю в собственность или в пользование согласно порядку Кабинета министров. А Кабинет министров порядок этот не сделал. В нормативно-правовом акте прописано, что все органы местного самоуправления до 31 декабря 2021 года должны начертить границы земельных участков и прочее. Но органы местного самоуправления бойкотируют этот процесс точно так же, как бойкотировали БТИ всех уровней реформу о регистрации имущества. Они просто не дали данные. Вот и все. Поэтому по факту все эти правки – филькина грамота”.

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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