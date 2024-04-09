Праздники 9 апреля: День антиквариата, ASMR и другие события

Что празднуют в Украине и мире 9 апреля. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 9 апреля
Рамазан-байрам
Это важный религиозный праздничный день, который отмечает конец Рамадана, месяца поста. Он символизирует радость, щедрость и сообщество, поскольку люди собираются вместе, чтобы поделиться едой и молитвами. Это также время прощения и милосердия, когда верующие пытаются очистить свои души и укрепить веру.
Международный день «Будьте добрыми к юристам»
Этот день определяется как формальная возможность для признания важной роли, которую юристы играют в защите прав и свобод. Он призывает к уважению и поддержке профессионалов в сфере права, напоминая о значении справедливости и законности в обществе.
Международный день ASMR
Этот день посвящен уникальному явлению, которое вызывает релаксацию и приятные ощущения через особые звуковые стимулы. Он способствует большему пониманию и признанию ASMR как средства уменьшения стресса и улучшения качества сна.
День финского языка
Этот день чествует один из двух официальных языков Финляндии и его вклад в культурное разнообразие. Он подчеркивает значение сохранения языкового наследия и поощряет людей изучать и ценить финский язык.
Всемирный день антиквариата
Этот день отмечается как формальный повод для оценки исторических предметов и искусства, которые имеют культурную и историческую ценность. Он напоминает о важности сохранения и защиты антиквариата для будущих поколений.
Именины 9 апреля
9 апреля именины празднуют: Вадим, Гавриил, Леон, Мария, Тамара, Гавриил.
Кто из известных людей родился 9 апреля
В этот день родились:
- 1911 год: Степан Кириченко, выдающийся мастер монументальной живописи из Украины.
- 1962 год: Игорь Подольчак, украинский художник и кинорежиссер, известный своим творчеством.
- 1984 год: Константин Мрочко, отважный солдат украинской армии и Герой Украины, который принимал участие в российско-украинском конфликте.
Памятные даты 9 апреля
- 193 год: Начало правления Септимия Севера, который занял трон Римской империи.
- 1553 год: Шимун VIII Йоханнан Сулака становится епископом, что повлекло разделение Церкви Востока и создание Халдейской католической церкви.
- 1667 год: Париж становится местом проведения первой в истории публичной художественной выставки.
- 1860 год: Эдуард-Леон Скотт де Мартинвилл осуществляет первую аудиозапись, которая по сей день сохранилась.
- 1865 год: Завершение Гражданской войны в США с капитуляцией войск Конфедерации под руководством Роберта Ли перед силами Улисса Гранта.
- 1930 год: В Нью-Йорке происходит первая демонстрация видеотелефона.
- 1940 год: Немецкие войска начинают свое вторжение в Данию и Норвегию.
- 1963 год: Уинстон Черчилль получает звание почетного гражданина США, став первым иностранцем с такой честью.
- 1966 год: Софи Лорен и Карло Понти узаконивают свои отношения во Франции.
- 1966 год: Ватикан объявляет об отмене Индекса запрещенных книг.
- 1990 год: Львовский областной совет проводит свое первое заседание нового демократического созыва в оперном театре.
- 1991 год: Во Львове появляется Фонд Мазоха, основанный Романом Виктюком, Игорем Подольчаком и Игорем Дюричем.
- 2003 год: Американские войска завершают захват Багдада во время вторжения в Ирак, Саддам Хусейн скрывается.
- 2005 год: Чарльз, принц Уэльский, вступает в брак с Камиллой Паркер-Боулз.
- 2015 год: Украина принимает ряд декоммунизационных законов.