Февраль по-одесски: старый парк задышал весной на военном положении (фоторепортаж)

Одесский парк имени Тараса Шевченко сегодня словно взял обязательство прибавить горожанам хорошего настроения, порадовать весенними признаками. Повернуло на весну, уже вторую на военном положении…

В Одессе почти всегда так: конец февраля притворяется весной «по полной». Это особенно ощущается в парке, где все приметы весны словно сгущаются и манят. Еще бы: тут – весенний цветок пробивается, тут – человек на ходу снимает с себя зимнюю куртку: на солнышке уже жарковато.

Чистота просто невероятная, парк такой ухоженный и уютный, что, кажется, все тихо-мирно: кафешки работают, люди с детьми гуляют. Милейшие псы – в модных одежках: хозяева пока не торопятся раздеть любимых питомцев.

Мимо проезжают велосипедисты, детские площадки полны детворы, люди с удовольствием присаживаются на скамейки: уже не холодно, можно и сидя дышать воздухом.

Законсервированные фонтаны дают подсказку, что уже совсем скоро собираются трудиться, опять же, еще кусочек позитива подарить. Кормушки-скворечники в самых разных вариантах развешены по всему парку.

Белки словно так и просятся: «Сфотографируй нас, мы же такие красотки!». Совсем не пугливые, позируют охотно.

Между тем, война то и дело напоминает о себе: на этой аллее – запрещено фотографировать, здесь – оградительные ленты с надписями, что проход запрещен. Живущие рядом люди, которые бывают здесь часто, давно «в курсе», некоторым же все еще приходится пояснять.

Противотанковые ежи рядом со сценой-ракушкой – еще одна примета нашего времени. Как и указатели, где находится ближайшее бомбоубежище. Время от времени где-то вдалеке раздаются характерные звуки: тревоги нет, значит, учения.

Подумать только: еще год назад все эти ставшие привычными приметы военного времени показались бы чем угодно – сном, кадрами из фильма, съемками. Теперь они – наша реальность…

Читайте также:

Фото автора