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Февраль по-одесски: старый парк задышал весной на военном положении (фоторепортаж)

Февраль по-одесски: старый парк задышал весной на военном положении (фоторепортаж)

Одесский парк имени Тараса Шевченко сегодня словно взял обязательство прибавить горожанам хорошего настроения, порадовать весенними признаками. Повернуло на весну, уже вторую на военном положении…

В Одессе почти всегда так: конец февраля притворяется весной «по полной». Это особенно ощущается в парке, где все приметы весны словно сгущаются и манят. Еще бы: тут – весенний цветок пробивается, тут – человек на ходу снимает с себя зимнюю куртку: на солнышке уже жарковато.

Подснежник
Памятник Тарасу Шевченко в Одессе
Весна, дерево в парке
В одесском парке Шевченко
Отдых в парке
В парке
В парке Одессы
Отдых в парке
Туи и ели в парке Шевченко

Чистота просто невероятная, парк такой ухоженный и уютный, что, кажется, все тихо-мирно: кафешки работают, люди с детьми гуляют. Милейшие псы – в модных одежках: хозяева пока не торопятся раздеть любимых питомцев.

Мимо проезжают велосипедисты, детские площадки полны детворы, люди с удовольствием присаживаются на скамейки: уже не холодно, можно и сидя дышать воздухом.

Законсервированные фонтаны дают подсказку, что уже совсем скоро собираются трудиться, опять же, еще кусочек позитива подарить. Кормушки-скворечники в самых разных вариантах развешены по всему парку.

Белки словно так и просятся: «Сфотографируй нас, мы же такие красотки!». Совсем не пугливые, позируют охотно.

Скворечник на дереве
Оригинальная кормушка для птиц
Одесситы гуляют в парке
Парк Шевченко, Одесса
Скамейка и урна в парке
Парк, детская площадка
Фонтан зимой
Парк, аллея
Парк, белка на дереве
Белка
Кормушки для птиц и белок
Аллея в парке
Перчатка на дереве
Парк Шевченко, детская площадка
Кормушка на дереве

Между тем, война то и дело напоминает о себе: на этой аллее – запрещено фотографировать, здесь – оградительные ленты с надписями, что проход запрещен. Живущие рядом люди, которые бывают здесь часто, давно «в курсе», некоторым же все еще приходится пояснять.

Противотанковые ежи рядом со сценой-ракушкой – еще одна примета нашего времени. Как и указатели, где находится ближайшее бомбоубежище. Время от времени где-то вдалеке раздаются характерные звуки: тревоги нет, значит, учения.

Подумать только: еще год назад все эти ставшие привычными приметы военного времени показались бы чем угодно – сном, кадрами из фильма, съемками. Теперь они – наша реальность…

Граффити в одесском парке
Стадион Чорноморець в Одессе
Начало весны в парке Одессы
Парк Шевченко, арт-объект
Арт-объект в одесском парке
Прогулка в парке
Парковая аллея
Парк Шевченко в Одессе
Отдыхающие в парке Одессы
В парке Шевченко, Одесса

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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