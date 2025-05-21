Екатерина Маковецкая, маркетолог:

Прежде всего, хочу выразить главное: фестиваль «Одессе-610» стал для меня настоящей радостью. Я пришла на фестиваль, потому что узнала о его насыщенной программе. А получилось так, что открыла для себя незнакомые страницы истории Одессы. Замечательно, что фестиваль украшен картинами. А лекции очень интересные. Запомнилось выступление гида Ольги Потехиной «Смаки Шевченка». Это был такой необычный, очень оригинальный подход к классике!

Да, немного мешал ветер, но какая прекрасная возможность исследовать галерею под открытым небом, где представлены работы, посвященные малоизвестной части истории Хаджибея. Так наша история оживает в искусстве, особенно в таких неожиданных формах.

Я желаю фестивалю дальнейшего развития, чтобы он проходил ежегодно, привлекая больше художников, лекторов и лидеров мнений. Пусть фестиваль «Одессе-610» продолжает открывать новые грани культуры и истории, и пусть все больше людей становятся частью этого интересного процесса.

Любовь Багач, 88 лет:

Я живу неподалеку и очень рада, что попала на этот фестиваль! Хотя, к сожалению, не знала, что он здесь будет проходить. Но все равно я все успела. Даже грустно, что он уже закончился. Но у меня было пять насыщенных дней, и это очень приятно.

Очень интересные картины. Очень! Особенно, наверное, потому, что все они – об истории нашего города. Историю, которую, честно говоря, мы плохо знаем. Так уж получилось. А здесь я столько нового для себя открыла!

Еще очень понравился концерт. Вот я бы хотела, чтобы на таком фестивале было больше музыки и песен. Я сама даже не удержалась – подпевала. И лекции интересные, хотя я не все слушала. Их ведь очень много. Меня привлекли лекции об истории Одессы, в частности о том, когда город начал свое существование. С датой основания города кто-то согласен, кто-то – нет.

Соседке рассказала, что Одессе уже 610 лет, а она и слушать об этом не хочет. Говорит, что Одессе намного меньше. А я ей говорю: «Ну а почему тогда фестиваль, посвященный 610 годам, проходит? Пойдем со мной, сама услышишь. Там интересно». Но она не пошла. И очень жаль.

Мне восемьдесят восемь лет, а интерес к истории Одессы не исчезает… Это ведь родной город.

Анна Пайкина, основательница и руководительница этногруппы «Легіт»:

Я основательница и руководительница этногруппы «Легіт», и рада поделиться впечатлениями от фестиваля «Одессе-610». Мы принимали активное участие в мероприятии: выступали с программой, посвященной одесской «Просвіті», проводили музыкальный мастер-класс.

Я считаю, что этот фестиваль чрезвычайно важен для нашего города. Он помогает показывать настоящую историю Одессы, а не ту, которую нам навязывала российская империя.

Мне нравится, что сюда приходят люди, посещают разные активности, которые привлекают всех. Кому-то по душе живопись и выставки – здесь есть картины, рассказывающие о старинной Одессе. Кто-то больше интересуется лекциями, которых очень много, и их проводят интересные люди. Так что каждый может найти что-то для себя. В целом, это очень полезно и интересно.

Что касается атмосферы – мы ощущали в основном позитив. Никакого негатива мы не услышали. Хотя я знаю, что дата в 610 лет вызывает споры, и кто-то, возможно, хейтит – говорят, это боты или просто недовольные, но мы этого не почувствовали.

Кстати, если интересно, что означает «Легіт» – это «легкий вітерець», такой символ нашей группы. Я благодарна за возможность быть частью фестиваля и как участница, и как гость.

Надеюсь, мы еще встретимся на следующем «Одессе-610»! Всем удачи, и до новых встреч!

Екатерина Тимощук, культуролог:

В прошлом году я здесь не была, но в этом году посетила, и мне действительно понравилось. И не просто фестиваль понравился, он меня впечатлил, потому что объединяет очень многих людей, в том числе идейных, которые горят своим делом. Особенно мне запали в душу выставки картин – там представляли одесских художников, и я смогла понаблюдать, как они творят в реальном времени. Словно прикасаешься к живой культурной памяти нашего города.

Но не все было идеально. Честно говоря, мне немного мешали воздушные тревоги, которые прерывали ход событий. Но я старалась не зацикливаться на этом. Если говорить о самых ярких моментах, то пока сложно выделить что-то одно. Но уже сейчас могу сказать, что больше всего мне запомнилась выставка картин – наблюдать за творческим процессом было просто захватывающе. Лекции я не все успела послушать, потому что помогала с административными вопросами.

Еще один незабываемый момент – музыка и песни. Это было громко и эмоционально! Молодежь и люди постарше вместе подпевали, и это так объединило всех. Петь одни и те же слова – это всегда сплачивает, и я почувствовала это единение на собственном опыте. Вот такие у меня впечатления от фестиваля!

Виктория Кравченко, организатор фестиваля, художница:

Фестиваль подошел к завершению. Хочу поделиться своими мыслями – у нас есть и позитивные моменты, и некоторые неприятные нюансы, которые, впрочем, не затмевают общей картины.

Мне очень приятно, что на некоторые наши мероприятия пришло немало людей. Например, концерт группы «Легіт» вообще собрал толпу…

Главное: одесситы услышали и увидели, что все события фестиваля проходят в рамках «Одессы 610». Первые два дня, хоть и с переменчивой погодой, были выходными, так что людей было много.

Но есть и грустный аспект – погода. Она частично нам помешала. Мы не смогли полноценно выставить картины и фигуры под открытым небом, хотя наша выставка была замечательной. Именно эти яркие работы привлекали внимание прохожих – они останавливались, смотрели, читали описания о Хаджибее и героях, которые сыграли важную роль в истории города.

Те, кто приходил на наши локации, в основном уже были заинтересованы фестивалем или относились к нему нейтрально. Было лишь несколько прохожих, которые агрессивно отреагировали, шептали что-то недовольное и уходили. Мы к этому готовились, так что это не стало шоком – они не задерживались. Но я каждый день сталкиваюсь с такими моментами, и это уже привычка.

Еще один нюанс – пять дней фестиваля кажутся слишком долгими. Мы уже это отметили и будем учитывать. В целом это лишь второй год, так что мы анализируем как ошибки, так и достижения. Фестиваль точно продолжит свою жизнь, мы уже планируем, как его улучшить.

Фестиваль «Одессе-610» остается для меня источником вдохновения, несмотря на все вызовы…

Фото автора, фото певцов – кураторы фестиваля