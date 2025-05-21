Фестиваль «Одессе-610». 2025 г.
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Екатерина Маковецкая, маркетолог:

Прежде всего, хочу выразить главное: фестиваль «Одессе-610» стал для меня настоящей радостью. Я пришла на фестиваль, потому что узнала о его насыщенной программе. А получилось так, что открыла для себя незнакомые страницы истории Одессы. Замечательно, что фестиваль украшен картинами. А лекции очень интересные. Запомнилось выступление гида Ольги Потехиной «Смаки Шевченка». Это был такой необычный, очень оригинальный подход к классике!

Посетители одесского фестиваля
Екатерина Маковецкая

Да, немного мешал ветер, но какая прекрасная возможность исследовать галерею под открытым небом, где представлены работы, посвященные малоизвестной части истории Хаджибея. Так наша история оживает в искусстве, особенно в таких неожиданных формах.

Я желаю фестивалю дальнейшего развития, чтобы он проходил ежегодно, привлекая больше художников, лекторов и лидеров мнений. Пусть фестиваль «Одессе-610» продолжает открывать новые грани культуры и истории, и пусть все больше людей становятся частью этого интересного процесса.

Любовь Багач, 88 лет:

Я живу неподалеку и очень рада, что попала на этот фестиваль! Хотя, к сожалению, не знала, что он здесь будет проходить. Но все равно я все успела. Даже грустно, что он уже закончился. Но у меня было пять насыщенных дней, и это очень приятно.

Посетители одесского фестиваля
Любовь Багач

Очень интересные картины. Очень! Особенно, наверное, потому, что все они – об истории нашего города. Историю, которую, честно говоря, мы плохо знаем. Так уж получилось. А здесь я столько нового для себя открыла!

Еще очень понравился концерт. Вот я бы хотела, чтобы на таком фестивале было больше музыки и песен. Я сама даже не удержалась – подпевала. И лекции интересные, хотя я не все слушала. Их ведь очень много. Меня привлекли лекции об истории Одессы, в частности о том, когда город начал свое существование. С датой основания города кто-то согласен, кто-то – нет.

Соседке рассказала, что Одессе уже 610 лет, а она и слушать об этом не хочет. Говорит, что Одессе намного меньше. А я ей говорю: «Ну а почему тогда фестиваль, посвященный 610 годам, проходит? Пойдем со мной, сама услышишь. Там интересно». Но она не пошла. И очень жаль.

Мне восемьдесят восемь лет, а интерес к истории Одессы не исчезает… Это ведь родной город.

Анна Пайкина, основательница и руководительница этногруппы «Легіт»:

Я основательница и руководительница этногруппы «Легіт», и рада поделиться впечатлениями от фестиваля «Одессе-610». Мы принимали активное участие в мероприятии: выступали с программой, посвященной одесской «Просвіті», проводили музыкальный мастер-класс.

Участники фестиваля в Одессе
Анна Пайкина

Я считаю, что этот фестиваль чрезвычайно важен для нашего города. Он помогает показывать настоящую историю Одессы, а не ту, которую нам навязывала российская империя.

Мне нравится, что сюда приходят люди, посещают разные активности, которые привлекают всех. Кому-то по душе живопись и выставки – здесь есть картины, рассказывающие о старинной Одессе. Кто-то больше интересуется лекциями, которых очень много, и их проводят интересные люди. Так что каждый может найти что-то для себя. В целом, это очень полезно и интересно.

Что касается атмосферы – мы ощущали в основном позитив. Никакого негатива мы не услышали. Хотя я знаю, что дата в 610 лет вызывает споры, и кто-то, возможно, хейтит – говорят, это боты или просто недовольные, но мы этого не почувствовали.

На фестивале «Одессе-610»
Фото предоставлено кураторами фестиваля

Кстати, если интересно, что означает «Легіт» – это «легкий вітерець», такой символ нашей группы. Я благодарна за возможность быть частью фестиваля и как участница, и как гость.

Надеюсь, мы еще встретимся на следующем «Одессе-610»! Всем удачи, и до новых встреч!

Екатерина Тимощук, культуролог:

В прошлом году я здесь не была, но в этом году посетила, и мне действительно понравилось. И не просто фестиваль понравился, он меня впечатлил, потому что объединяет очень многих людей, в том числе идейных, которые горят своим делом. Особенно мне запали в душу выставки картин – там представляли одесских художников, и я смогла понаблюдать, как они творят в реальном времени. Словно прикасаешься к живой культурной памяти нашего города.

Фестиваль «Одессе-610». на выставке

Фестиваль «Одессе-610». Витовт

Но не все было идеально. Честно говоря, мне немного мешали воздушные тревоги, которые прерывали ход событий. Но я старалась не зацикливаться на этом. Если говорить о самых ярких моментах, то пока сложно выделить что-то одно. Но уже сейчас могу сказать, что больше всего мне запомнилась выставка картин – наблюдать за творческим процессом было просто захватывающе. Лекции я не все успела послушать, потому что помогала с административными вопросами.

Фестиваль «Одессе-610». посетители
Екатерина Тимощук

Еще один незабываемый момент – музыка и песни. Это было громко и эмоционально! Молодежь и люди постарше вместе подпевали, и это так объединило всех. Петь одни и те же слова – это всегда сплачивает, и я почувствовала это единение на собственном опыте. Вот такие у меня впечатления от фестиваля!

Виктория Кравченко, организатор фестиваля, художница:

Фестиваль подошел к завершению. Хочу поделиться своими мыслями – у нас есть и позитивные моменты, и некоторые неприятные нюансы, которые, впрочем, не затмевают общей картины.

Организаторы одесского фестиваля
Виктория Кравченко

Мне очень приятно, что на некоторые наши мероприятия пришло немало людей. Например, концерт группы «Легіт» вообще собрал толпу…

Главное: одесситы услышали и увидели, что все события фестиваля проходят в рамках «Одессы 610». Первые два дня, хоть и с переменчивой погодой, были выходными, так что людей было много.

Но есть и грустный аспект – погода. Она частично нам помешала. Мы не смогли полноценно выставить картины и фигуры под открытым небом, хотя наша выставка была замечательной. Именно эти яркие работы привлекали внимание прохожих – они останавливались, смотрели, читали описания о Хаджибее и героях, которые сыграли важную роль в истории города.

На Фестивале «Одессе-610»

Фестиваль «Одессе-610». картина

Те, кто приходил на наши локации, в основном уже были заинтересованы фестивалем или относились к нему нейтрально. Было лишь несколько прохожих, которые агрессивно отреагировали, шептали что-то недовольное и уходили. Мы к этому готовились, так что это не стало шоком – они не задерживались. Но я каждый день сталкиваюсь с такими моментами, и это уже привычка.

Еще один нюанс – пять дней фестиваля кажутся слишком долгими. Мы уже это отметили и будем учитывать. В целом это лишь второй год, так что мы анализируем как ошибки, так и достижения. Фестиваль точно продолжит свою жизнь, мы уже планируем, как его улучшить.

Фестиваль «Одессе-610» остается для меня источником вдохновения, несмотря на все вызовы…

Фото автора, фото певцов – кураторы фестиваля

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