Ключевые моменты:

Труханов назвал бывшего мэры Одессы Руслана Боделана «человеком государства»;

Бывший мэр Одессы Руслан Боделан умер 26 июня. 29 июня его провели в последний путь.

Об этом сообщил нынешний городской голова Геннадий Труханов. Он назвал время, когда Боделан был мэром, «целой эрой», а его самого – «человеком государства, посвятившим себя служению городу, региону, стране».

«Его опыт, решительность и преданность оставили глубокий след в истории Одессы. Он возглавлял город в сложные времена, принимал непростые решения, но всегда думал об Одессе, прежде всего, с позиций государственности.

У него было чему поучиться – его мудрости, стойкости, ответственности. Его пример навсегда останется в нашей памяти», – написал Труханов.

Напомним, бывший городской голова Одессы Руслан Боделан скончался 26 июня. Ему было 83 года.

Руслан Боделан был мэром с 1998 по 2005 год, до этого возглавлял ОГА и был нардепов первых двух созывов Верховной Рады. Политик оставил неоднозначный след в истории города и региона.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, чем запомнился мэр Руслан Боделан одесситам.