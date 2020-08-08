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«Дворик искусств» в Одессе: город мечты под замком?

«Дворик искусств» в Одессе: город мечты под замком?

Его называли «мажордом Одессы» — мастера с патриаршей бородой Алика Мирзоева.

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Он не только считал себя одесситом, но и остро чувствовал ответственность за родной город. Трижды возвращал легендарной Вере Холодной украденную хулиганами розу: кованый цветок работы скульптора Александра Токарева лежал на постаменте памятника кинозвезде. Розу регулярно крали, и Алик вновь и вновь бесплатно выковывал и устанавливал его у ног кинодивы «великого немого».

По словам Токарева, скульптор собирался увековечить Веру Холодную на качелях. Отговорили — украдут. Но уверена — и качели бы Алик прелестной даме вернул.

Он реставрировал «замученных» львов у Воронцовского дворца, многострадального Лаокоона, Амура и Психею, ставших мишенью для вандалов, — скульптуры, без которых Одесса теряет свое лицо.

Последняя работа — восстановление античного зала в Музее западного и восточного искусства. Его торжественное открытие состоялось уже без Алика.

Мастерская Мирзоева находилась на Пушкинской, 12. На глухой серой стене маленького дворика вместе с художницей Ириной Карзановой он создал сказочный мир — Одессу нашей мечты, «Окно в Европу». Со временем здесь расположились старинный фонарь, фрагменты античной керамики. А в арке двора гостей встречал романтический парусник. И название появилось — «Дворик искусств».

Здесь проходили детские праздники, фестивали. С размахом отмечался День рыбака — с огромной кастрюлей одесской ухи, на которую собирались соседи даже из окрестных дворов. Кстати, краску на регулярное обновление города мечты собирали тоже жители дворика. Со временем в доме разместился офис Союза архитекторов, затем — апарт-отель. Лавовые плиты старого двора заполонили престижные авто. Правда, появилась мемориальная доска, посвященная Алику Мирзоеву. Но старинные ворота закрыли на кодовый замок.

Фестивали детского творчества тут больше не проходят. А одесситы и гости города, наслышанные об удивительном дворике, попасть туда, к сожалению, не могут — дверь постоянно заперта. Нам повезло — вошли вслед за служащим, бросившим на нас недоверчивый взгляд.

Ну что ж… Ни романтического фрегата, ни старинного фонаря нет и в помине. Потускневшую роспись закрывают припаркованные машины.

Постояльцам апарт-отеля бесплатная стоянка предлагается — судя по всему, во «Дворике искусств». Только вот художники на Пушкинской, 12 вовсе не паркинг создавали.

Кстати, по поводу заполнивших дворик машин в горсовет еще при жизни Алика неоднократно обращались — и он сам, и его друзья. У меня тогда сложилось впечатление, что высокие чиновники наши обладают счастливой особенностью: не слышать то, чего услышать не хотят. Оно и понятно — аренда памятника архитектуры в историческом центре дорогого стоит. Правда, роспись дворика еще с прошлого года собираются реставрировать. Опять соседи на краску скинутся?

Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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