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Двести улыбок для каждого: Ренийский парад кукол произвел фурор

Двести улыбок для каждого: Ренийский парад кукол произвел фурор

Очередная экспозиция в Ренийском историко-краеведческом музее произвела фурор: экскурсии приходится проводить уже и по выходным дням. Такой огромный интерес вызвала выставка кукол, подготовка к которой шла несколько месяцев и была приурочена к Международному дню кукольника на 21 марта.

Сотрудникам историко-краеведческого музея Рени и его многочисленным друзьям удалось собрать более двухсот экспонатов. Многие куклы, которые принесли в музей жители города, словно прибыли с поля боя. Организаторы выставки протезировали конечности, проводили пластические операции, шили специальные костюмы, которые могли, с одной стороны, скрыть отдельные недостатки, с другой – придавали кукле новый образ.

Куклы на выставке разные-разные: восстановленные фабричные, авторские, интерьерные, радующие глаз яркими красками.

куклы

— Я знал, что у нас в городе некоторые мастерицы создают кукол, но не догадывался, что даже такая серьезная женщина, как Нина Васильевна Корабельникова, главный бухгалтер Ренийского филиала «Администрации морских портов Украины», специалист с сорокалетним стажем, тоже занимается ими! – не скрывал своего удивления заместитель председателя Ренийской громады Иван Стадников.

— Изготовлением кукол я занимаюсь не так давно, все началось с моего внука, который сообщил, что в школу еще вчера нужно было принести изделие, – рассказывает о своем хобби Нина Корабельникова. – Кстати, за работу нам учитель поставил очень низкую оценку – четверку по 12-балльной системе. Но с той работы началось мое увлечение. У меня нет специального образования, я не художник по костюмам и не дизайнер, я все делаю интуитивно. Создание кукол – это релакс в наше тяжелое время и возможность подарить окружающим доброе настроение.

Нина Корабельникова

Нина Корабельникова

Учитель Ренийского лицея №2 Оксана Кулешова декоративно-прикладным творчеством занимается на профессиональной основе и увлекает этим своих учениц. Ее направление работы – украинская кукла-мотанка, которая считается оберегом дома и семьи. Оксана Евгеньевна старается через куклу-мотанку показать все разнообразие украинского национального костюма.

Авторские интерьерные куклы в национальных стилях – «конек» директора Ренийского музея Галины Маратаевой. Она занимается их изготовлением более тридцати лет, они пользуются большим спросом, поскольку отражают колорит национальных костюмов.

Оксана Кулешова

Оксана Кулешова

Жительница Рени Наталья Стойловская, которая работает в магазине бижутерии, увлеклась изготовлением вязаных кукол, а жительница села Орловка Лариса Барчук шьет мягкую игрушку из лоскутов. Но какой бы ни была техника, каждая кукла вызывает только одну реакцию – улыбку. Двести кукол экспозиции – двести улыбок каждого посетителя. Лечебная получилась выставка в наше военное время. И у того, кто пропустил открытие, до 5 апреля еще есть возможность ее посетить и получить свою порцию позитивных эмоций.

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Антонина Бондарева (Рени)
Антонина Бондарева ПРОФИЛЬ
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