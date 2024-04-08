Двести улыбок для каждого: Ренийский парад кукол произвел фурор

Сотрудникам историко-краеведческого музея Рени и его многочисленным друзьям удалось собрать более двухсот экспонатов. Многие куклы, которые принесли в музей жители города, словно прибыли с поля боя. Организаторы выставки протезировали конечности, проводили пластические операции, шили специальные костюмы, которые могли, с одной стороны, скрыть отдельные недостатки, с другой – придавали кукле новый образ.

Куклы на выставке разные-разные: восстановленные фабричные, авторские, интерьерные, радующие глаз яркими красками.

— Я знал, что у нас в городе некоторые мастерицы создают кукол, но не догадывался, что даже такая серьезная женщина, как Нина Васильевна Корабельникова, главный бухгалтер Ренийского филиала «Администрации морских портов Украины», специалист с сорокалетним стажем, тоже занимается ими! – не скрывал своего удивления заместитель председателя Ренийской громады Иван Стадников.

— Изготовлением кукол я занимаюсь не так давно, все началось с моего внука, который сообщил, что в школу еще вчера нужно было принести изделие, – рассказывает о своем хобби Нина Корабельникова. – Кстати, за работу нам учитель поставил очень низкую оценку – четверку по 12-балльной системе. Но с той работы началось мое увлечение. У меня нет специального образования, я не художник по костюмам и не дизайнер, я все делаю интуитивно. Создание кукол – это релакс в наше тяжелое время и возможность подарить окружающим доброе настроение.

Учитель Ренийского лицея №2 Оксана Кулешова декоративно-прикладным творчеством занимается на профессиональной основе и увлекает этим своих учениц. Ее направление работы – украинская кукла-мотанка, которая считается оберегом дома и семьи. Оксана Евгеньевна старается через куклу-мотанку показать все разнообразие украинского национального костюма.

Авторские интерьерные куклы в национальных стилях – «конек» директора Ренийского музея Галины Маратаевой. Она занимается их изготовлением более тридцати лет, они пользуются большим спросом, поскольку отражают колорит национальных костюмов.

Жительница Рени Наталья Стойловская, которая работает в магазине бижутерии, увлеклась изготовлением вязаных кукол, а жительница села Орловка Лариса Барчук шьет мягкую игрушку из лоскутов. Но какой бы ни была техника, каждая кукла вызывает только одну реакцию – улыбку. Двести кукол экспозиции – двести улыбок каждого посетителя. Лечебная получилась выставка в наше военное время. И у того, кто пропустил открытие, до 5 апреля еще есть возможность ее посетить и получить свою порцию позитивных эмоций.

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