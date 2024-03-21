Куклы наших бабушек: как исследовательница с Одесщины воссоздает традиции прошлого

Инна Шипилова — кукольница и большая поклонница народной бессарабской куклы. Более десяти лет она исследует эту тему. За это время у нее собралось несколько коллекций игрушки из разных районов Одесской области.

Особое место занимает коллекция, собранная в Болградском районе — она является одной из самых больших. Есть куклы из Ренийского, Белгород-Днестровского районов. По результатам экспедиций, по собранному материалу Инна с коллегами написали книгу «Народные куклы Одесской области». Там отражена коллекция не только исследовательницы, но и коллекции многих людей.

До большой войны Инна постоянно организовывала научно-исследовательские экспедиции, мастер-классы и интересные выставки. Продолжает исследовательскую работу и сегодня.

— Куклу часто одевают в ту одежду, которую носят традиционно люди той или иной национальности. Она сохраняет маркеры обрядовости и демонстрирует культуру традиций. Куклы делали из подручных материалов. В ход шли кочанчики кукурузы, веточки деревьев, цветы и лоскутки ткани, — рассказывает мастерица.

Но эти примитивные куклы имели большое значение для детей — так они учились создавать образы людей, делали их похожими на бабушку или маму.

— Куклы гагаузских поселений, например, можно отличить сразу, — продолжает Инна Шипилова, — Они созданы обычно из двух палочек, сложенных в виде креста и обмотанных полосками ткани. Такие куклы в большом количестве мы нашли в селе Кубей Болградского района, и теперь куклы такого типа так и называем — «кубейская кукла». А вот в соседнем селе — Чийший — делали другие куклы, на трех ногах. Они являются визитной карточкой только этого села, больше нигде я таких не встречала.

Сегодня традиции кукольного мастерства в селе Чийший развивает Анна Константинова. Коллекция ее кукол собрана в местном музее. Большинство работ рукодельницы также находится в частных коллекциях по всему миру.

В селе Табаки, расположенном неподалеку от Болграда, куклы делали из кочанчика кукурузы, на который надевали платье, фартук, завязывали платок. И обязательно украшали голову цветами.

А какими куклами играли ваши бабушки? Если у вас сохранилась какая-то информация о них, будем рады, если вы с нами ею поделитесь, написав письмо в редакцию или позвонив по телефону (099) 465-13-45.