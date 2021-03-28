«Малороссийский борщ, как его варят в Малороссии» (из книги Пелагеи Александровой-Игнатьевой)

Пропорция необходимых продуктов на 5 человек:

Гуся или утку – 1 шт.

Мяса грудины- 600 г

Бураков квашеных – 600 г

Кореньев – 200 г

Луку – 1 шт.

Помидоров свежих – 15 шт.

Суровца – по вкусу

Свиной копченой грудинки – 250 г

Шпеку свиного – 200 г

Пшена – 3 ст. л.

Соли – по вкусу

Воды для бульона – 5 тарелок

ПРАВИЛА ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Сложить в горшок или кастрюлю: нарезанные порционные куски сырого мяса грудины, кусок копченого гуся, копченую свиную грудинку, квашеные бураки вместе с соком (квасом), очищенные и нарезанные ломтями белые коренья (сельдерей, порей, петрушка), очищенный нарезанный сырой лук и, наконец, свежие помидоры, очищенные от зернышек; все это залить холодной водой, прибавив по вкусу суровца, закрыть крышкой и поставить в русскую или духовую печь. Когда появится пена, то снять ее, посолить и варить борщ 4–4,5 часа. Перед подачей заправить толченым пшеном со свиным шпеком, но предварительно пшено нужно ошпарить кипятком, потом сложить в ступку, положить туда свиного шпеку (малороссийского сала) и все хорошенько протолочь; перед подачей к столу положить эту заправку в борщ и вскипятить один раз; можно еще прибавить сметаны и тертого чесноку.

Приготовление суровца. Выпарить обыкновенную кадку (как это указано в общей статье о птице и дичи, в параграфе «Маринование»). Когда кадка приготовлена, положить в нее пшеничных отрубей не менее 4 кг (если меньше, то получится очень малое количество суровца), залить их кипятком в таком количестве, чтобы были покрыты, накрыть кадку крышкой и поставить ее в теплом месте до тех пор, пока отруби осядут на дно, а сок поднимется кверху, что может произойти дня через 3 или 4; сцедить этот сок (квас), не давая стоять дольше с отрубями, иначе он прогоркнет, и употреблять для борща. Ввиду того, что суровец имеет резкий кислый вкус, в особенности если он давнего приготовления, то при прибавке его в борщ всегда нужно руководствоваться вкусом.

Приготовление квашеных бураков. Взять хорошие красные бураки (свеклу), очистить их от кожи, нарезать тонкими ломтиками, залить кипяченой водой в таком количестве, чтобы были вполне ею покрыты, закрыть и поставить в погребе на 2 недели. Если желают приготовить свекольный квас более скорым способом, то очищенную сырую свеклу нужно натереть на терке, залить кипяченой водой и поставить в теплое место; такой квас поспевает через 3–4 дня.

Свекольный квас. Если свекольный квас приготовлен из тертой свеклы, то в борщ кладется отдельно испеченная и очищенная свекла, нарезанная ломтиками, и только свекольный процеженный квас, тертая же свекла не кладется.

Напомним, что «Одесская жизнь» при поддержке газет «На пенсии» и «Пенсионная телепрограмма» объявила конкурс на самый-самый борщ.

Борщ из печеной свеклы с вином (из книги Елены Молоховец)

Необходимые продукты

400–800 г говядины

400 г свинины

200 г свеклы

2 луковицы,

1–2 шт. лаврового листа

5–10 горошин душистого перца

2 лимона, 1/2–1 стакан сухого белого вина

зелень петрушки и укроп

соль

Правила приготовления. Сварить белый бульон, как обычно, из 400–800 г говядины

и 400 г свежей молодой свинины от тонкого края с 2 луковицами и пряностями, процедить. Испечь крупную свеклу, мелко нашинковать, сложить в суповую миску, выжать сок из лимона, влить сухого белого вина, положить мелко нарезанную сваренную свинину, укроп, развести горячим процеженным бульоном, залив предварительно в суповую миску 1/2 стакана сока из свежей натертой, процеженной или вскипяченной один раз свеклы.

Ранее мы рассказывали о том, каким был и каким стал в Одессе украинский борщ.