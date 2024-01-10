Результаты онлайн-анкетирования жителей Балтской громады со статусом ВПО

Напомним, 15 — 29 декабря 2023 года издание «Одесская жизнь» проводило онлайн опрос среди жителей Ренийской и Балтской громад со статусом ВПО с целью выявления основных потребностей и проблем, с которыми они столкнулись во время проживания в принимающей громаде.

Почему люди выбрали Балтскую громаду?

В опросе из Балтской громады приняли участие 90 респондентов. Среди них — трое переселились в Балтскую громаду еще в 2014 году, 78% — более года назад.

Как в Балтской громаде решен жилищный вопрос?

Как выяснилось в ходе опроса, всего 15 анкетируемых нашли здесь новую работу, 31 человек не работает из-за отсутствия вакансий по специальности, 9 человек не устраивает оплата труда, 18 работают удаленно и 17 — не имели работы до начала войны.

Около 50% останутся в Балтской громаде, если им не будет куда возвращаться. Другие — при различных условиях: получение собственного жилья, возможностей для самореализации, при наличии работы с достойной зарплатой или открытии собственного бизнеса.

С результатами анкетирования будет ознакомлено руководство громады и Совет внутренне перемещенных лиц.