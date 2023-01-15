Доротея Атлас написала первый учебник по истории Одессы

Доротея Атлас — краевед и педагог, многое сделала для нашего города: музей, университет, школьную программу. Сегодня, 15 января, исследовательнице истории Одессы исполнилось бы 148 лет.

Фелиция-Доротея Генриховна Атлас разработала проект музея истории Одессы, предложила создать в городе Народный университет, внести в школьную программу краеведение.

Юные годы Доротеи Атлас

Родилась Доротея Атлас в семье австрийских подданных. Образование она получила в Мариинской гимназии, откуда вышла с дипломом домашней наставницы и преподавательницы истории, арифметики и географии.

Позже она поступила на словесное отделение Одесских высших женских курсов, а еще через несколько лет окончила и юридическое отделение.

Школьное преподавание

После революции она участвовала в работе Одесской краеведческой комиссии при Всеукраинской академии наук, собиралась написать исследования на тему истории Молдаванки.

Однако основная ее деятельность в этот период была сосредоточена на преподавании. Доротея Атлас была директором трудовой школы №65, которая находилась на Госпитальной улице.

В отличие от преподавателей советского толка, она стремилась привить детям общечеловеческие ценности, избегая теорий марксизма и атеизма. Руководство и власть такая позиция очень раздражала, и взгляды педагога презрительно окрестили «толстовскими».

Творчество Доротеи

За свою жизнь Доротея Атлас написала более 35 работ, посвященных истории Одессы. Еще в 1916 году она издала первый учебник для средних школ по истории города, который отличался лаконичностью, доступностью и четкой структурой.

Ее материалы по истории Одессы часто появлялись на страницах газет «Одесские новости» и «Одесский листок». Работы Доротеи Атлас и сегодня хорошо известны и пользуются уважением краеведов.

Точная дата смерти исследовательницы неизвестна, предполагается, что она погибла от рук фашистов во время войны.

Источник: odessa-memory, Википедия.