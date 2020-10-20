Доплата по уходу за детьми и больными: три популярных вопроса

В жизни подчас случаются ситуации, когда нашим близким необходима помощь. Купить продукты и лекарства, покормить, помыть и постирать. Особенно это касается пожилых и людей с инвалидностью. Если вы помогаете родственнику (оказываете социальные услуги), то можно рассчитывать на небольшую компенсацию от государства. Ее платили и раньше, но в связи с принятием нового постановления теперь ее размер и право на получение зависит от совокупного дохода семьи. Кому положена компенсация и как ее получить?
Кто может рассчитывать на компенсацию?
По мнению законодателей, лица, которые могут предоставлять социальные услуги по уходу, и лица, которым такие услуги будут предоставляться, должны быть членами одной семьи, совместно проживать и быть связаны общим бытом, иметь взаимные права и обязанности.
Постановлением Кабинета Министров № 859 от 23 сентября 2020 года* определены категории лиц, уход за которыми дает право на получение компенсационной выплаты. Это:
- лица с инвалидностью I группы;
- дети с инвалидностью;
- лица пожилого возраста с когнитивными нарушениями (снижение памяти, умственной работоспособности и т.д.);
- неизлечимо больные люди, которые из-за нарушения функций организма не могут самостоятельно передвигаться и не способны к самообслуживанию;
- дети, которым не установлена инвалидность, но они имеют тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, онкологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимость), острые или хронические заболевания почек IV степени, дети, получившие тяжелую травму, нуждающиеся в трансплантации органа и т.д.
Как рассчитывается размер выплат?
Размер компенсации исчисляется как разница между прожиточным минимумом на одного человека в расчете на месяц, установленным законом на 1 января, и среднемесячным совокупным доходом человека, предоставляющего социальные услуги (доход учитывается за предыдущие шесть месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления).
В состав семьи лица, обращающегося за назначением компенсации, включаются муж, жена, дети до 18 лет и дети, которые учатся на дневной форме в образовательных учреждениях до достижения 23 лет и не имеют собственных семей; а также женщина и мужчина, которые не находятся в браке, но проживают одной семьей.
Какие документы надо предоставить?
Для получения компенсации в управление социальной защиты следует подать два заявления: о согласии предоставлять социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе и о согласии получать социальные услуги от нуждающегося в этом члена семьи или его законного представителя. Кроме того, заявителю необходимо предоставить:
- заявление о назначении компенсации;
- заявление о перечислении средств с указанием счета в банке;
- копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины;
- копию идентификационного кода;
- декларацию о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи);
- копию акта осмотра больного медико-социальной экспертной комиссией;
- заключение врачебной комиссии о необходимости ухода за пожилым вследствие когнитивных нарушений или за неизлечимо больным, который не может самостоятельно передвигаться и не способен к самообслуживанию;
- копию решения суда об ограничении гражданской дееспособности или признании лица недееспособным (при необходимости);
- документ о назначении опекуна или попечителя (для опекунов или попечителей);
- копию свидетельства о рождении ребенка (при предоставлении социальных услуг ребенку);
- копию медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- справку ВКК о заболевании ребенка с поражением нервной системы, с тяжелым психическим расстройством, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимость) и т.д.
Подводя итог, остановимся на нескольких моментах. Первый: круг лиц, уход за которыми дает право на получение компенсации, значительно сузился. Ранее в эту категорию входили просто пожилые люди, лица и дети с инвалидностью. Теперь эти категории даны с оговорками. (Внимание! Ранее назначенную компенсацию будут выплачивать по-прежнему. Новые правила будут применять только с подачей нового заявления.) Второй: привязка размера выплат к совокупному доходу. Ранее, в зависимости от категории подопечного, назначали 7%, 10% или 15% от прожиточного минимума для трудоспособных. Третий момент, пожалуй, самый положительный: если раньше получать компенсацию по уходу за родными могли только неработающие члены семьи, то теперь это не имеет значения. Главное – проживать на одной жилплощади.
Указанное Постановление № 859 вступило в силу с 25 сентября 2020 года. В документе сказано, что если заявитель успеет подать документы в течение 60 дней с даты вступления документа в силу (то есть до 24 ноября 2020 г.), то он может рассчитывать на получение выплат за период с 1 января 2020 года. В других случаях компенсация назначается с месяца обращения за ней, если в течение месяца со дня обращения были поданы все необходимые документы.
*«Некоторые вопросы назначения и выплаты компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе».
Важно знать
- Компенсация назначается на 12 месяцев и выплачивается ежемесячно.
- При возникновении обстоятельств, вследствие которых прекращается уход, заявитель обязан в 10-дневный срок письменно сообщить об этом в управление социальной защиты.
- Физическое лицо, предоставляющее социальные услуги, получает только одну компенсацию независимо от количества лиц, за которыми это лицо ухаживает.
- Компенсация не назначается, если близкий человек пользуется услугами социального работника (уход на дому), паллиативного ухода, стационарного ухода.
Ольга Новикова