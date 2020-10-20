Новости Одессы и Одесской области

Доплата по уходу за детьми и больными: три популярных вопроса

Доплата по уходу за детьми и больными: три популярных вопроса

В жизни подчас случаются ситуации, когда нашим близким необходима помощь. Купить продукты и лекарства, покормить, помыть и постирать. Особенно это касается пожилых и людей с инвалидностью. Если вы помогаете родственнику (оказываете социальные услуги), то можно рассчитывать на небольшую компенсацию от государства. Ее платили и раньше, но в связи с принятием нового постановления теперь ее размер и право на получение зависит от совокупного дохода семьи. Кому положена компенсация и как ее получить?

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Кто может рассчитывать на компенсацию?

По мнению законодателей, лица, которые могут предоставлять социальные услуги по уходу, и лица, которым такие услуги будут предоставляться, должны быть членами одной семьи, совместно проживать и быть связаны общим бытом, иметь взаимные права и обязанности.

Постановлением Кабинета Министров № 859 от 23 сентября 2020 года* определены категории лиц, уход за которыми дает право на получение компенсационной выплаты. Это:

  • лица с инвалидностью I группы;
  • дети с инвалидностью;
  • лица пожилого возраста с когнитивными нарушениями (снижение памяти, умственной работоспособности и т.д.);
  • неизлечимо больные люди, которые из-за нарушения функций организма не могут самостоятельно передвигаться и не способны к самообслуживанию;
  • дети, которым не установлена инвалидность, но они имеют тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, онкологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимость), острые или хронические заболевания почек IV степени, дети, получившие тяжелую травму, нуждающиеся в трансплантации органа и т.д.

Как рассчитывается размер выплат?

Размер компенсации исчисляется как разница между прожиточным минимумом на одного человека в расчете на месяц, установленным законом на 1 января, и среднемесячным совокупным доходом человека, предоставляющего социальные услуги (доход учитывается за предыдущие шесть месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления).

В состав семьи лица, обращающегося за назначением компенсации, включаются муж, жена, дети до 18 лет и дети, которые учатся на дневной форме в образовательных учреждениях до достижения 23 лет и не имеют собственных семей; а также женщина и мужчина, которые не находятся в браке, но проживают одной семьей.

Какие документы надо предоставить?

Для получения компенсации в управление социальной защиты следует подать два заявления: о согласии предоставлять социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе и о согласии получать социальные услуги от нуждающегося в этом члена семьи или его законного представителя. Кроме того, заявителю необходимо предоставить:

  • заявление о назначении компенсации;
  • заявление о перечислении средств с указанием счета в банке;
  • копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины;
  • копию идентификационного кода;
  • декларацию о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи);
  • копию акта осмотра больного медико-социальной экспертной комиссией;
  • заключение врачебной комиссии о необходимости ухода за пожилым вследствие когнитивных нарушений или за неизлечимо больным, который не может самостоятельно передвигаться и не способен к самообслуживанию;
  • копию решения суда об ограничении гражданской дееспособности или признании лица недееспособным (при необходимости);
  • документ о назначении опекуна или попечителя (для опекунов или попечителей);
  • копию свидетельства о рождении ребенка (при предоставлении социальных услуг ребенку);
  • копию медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • справку ВКК о заболевании ребенка с поражением нервной системы, с тяжелым психическим расстройством, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимость) и т.д.

Подводя итог, остановимся на нескольких моментах. Первый: круг лиц, уход за которыми дает право на получение компенсации, значительно сузился. Ранее в эту категорию входили просто пожилые люди, лица и дети с инвалидностью. Теперь эти категории даны с оговорками. (Внимание! Ранее назначенную компенсацию будут выплачивать по-прежнему. Новые правила будут применять только с подачей нового заявления.) Второй: привязка размера выплат к совокупному доходу. Ранее, в зависимости от категории подопечного, назначали 7%, 10% или 15% от прожиточного минимума для трудоспособных. Третий момент, пожалуй, самый положительный: если раньше получать компенсацию по уходу за родными могли только неработающие члены семьи, то теперь это не имеет значения. Главное – проживать на одной жилплощади.

Указанное Постановление № 859 вступило в силу с 25 сентября 2020 года. В документе сказано, что если заявитель успеет подать документы в течение 60 дней с даты вступления документа в силу (то есть до 24 ноября 2020 г.), то он может рассчитывать на получение выплат за период с 1 января 2020 года. В других случаях компенсация назначается с месяца обращения за ней, если в течение месяца со дня обращения были поданы все необходимые документы.

*«Некоторые вопросы назначения и выплаты компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе».

Важно знать

  • Компенсация назначается на 12 месяцев и выплачивается ежемесячно.
  • При возникновении обстоятельств, вследствие которых прекращается уход, заявитель обязан в 10-дневный срок письменно сообщить об этом в управление социальной защиты.
  • Физическое лицо, предоставляющее социальные услуги, получает только одну компенсацию независимо от количества лиц, за которыми это лицо ухаживает.
  • Компенсация не назначается, если близкий человек пользуется услугами социального работника (уход на дому), паллиативного ухода, стационарного ухода.

Ольга Новикова

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
  • Выплаты к Дню Победы: в Одессе обещанную помощь продолжают выплачивать
    Выплаты к Дню Победы: в Одессе обещанную помощь продолжают выплачивать

    В рамках Городской целевой программы предоставления социальных услуг и других видов помощи незащищенным слоям населения города Одессы на 2018-2020 годы были назначены одноразовые выплаты к праздничным датам. Однако, по словам наших читателей помощь выплатили не всем заявленным категориям.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Вопрос-ответ: о стаже и доплатах многодетным матерям
    Вопрос-ответ: о стаже и доплатах многодетным матерям

    «Я многодетная мать. Хочу задать несколько вопросов.
    1. Я родила и воспитала четырех детей, но в декретном отпуске по уходу за детьми до трех лет не была. Должны ли мне дополнительно засчитать в стаж по три года за каждого ребенка?
    2. Существует ли доплата к пенсии многодетным матерям?
    3. Прошу пересчитать мой стаж за время работы в колхозе – с 14 июня 1977 года (справку прилагаю).
    4. Как правильно считается стаж детям до 18 лет за работу на летних каникулах?
    Валентина Ермакова, с. Орыщи, Волынская обл.»

    ПОДРОБНЕЕ
  • Помощь безработным: как обратиться в Центр занятости на дому?
    Помощь безработным: как обратиться в Центр занятости на дому?

    Министерство цифровой трансформации Украины продолжает модернизировать государственные услуги. Теперь безработные украинцы могут обратиться за помощью в Центр занятости в онлайн-режиме.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Поддержка на карантине: сколько заплатят потерявшим работу одесситам?
    Поддержка на карантине: сколько заплатят потерявшим работу одесситам?

    Люди, которые остались без заработка в условиях карантина, смогут рассчитывать на помощь государства.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Новое о субсидии: как украинцам помогут платить за коммуналку в карантин
    Новое о субсидии: как украинцам помогут платить за коммуналку в карантин

    Меры, направленные на социальную поддержку населения в период борьбы с распространением коронавируса, коснулись пенсионного обеспечения, а также коммунальной сферы. В частности, смягчены требования при назначении субсидий на летний период. Есть возможность оформить помощь на оплату коммуналки для тех, кто недавно лишился работы. Кроме того, в период карантина нельзя приостановить выплату субсидии, даже если обнаружат нарушения. Подробнее об этом и о многом другом читайте в нашем материале.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить