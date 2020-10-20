Доплата по уходу за детьми и больными: три популярных вопроса

В жизни подчас случаются ситуации, когда нашим близким необходима помощь. Купить продукты и лекарства, покормить, помыть и постирать. Особенно это касается пожилых и людей с инвалидностью. Если вы помогаете родственнику (оказываете социальные услуги), то можно рассчитывать на небольшую компенсацию от государства. Ее платили и раньше, но в связи с принятием нового постановления теперь ее размер и право на получение зависит от совокупного дохода семьи. Кому положена компенсация и как ее получить?

Кто может рассчитывать на компенсацию?

По мнению законодателей, лица, которые могут предоставлять социальные услуги по уходу, и лица, которым такие услуги будут предоставляться, должны быть членами одной семьи, совместно проживать и быть связаны общим бытом, иметь взаимные права и обязанности.

Постановлением Кабинета Министров № 859 от 23 сентября 2020 года* определены категории лиц, уход за которыми дает право на получение компенсационной выплаты. Это:

лица с инвалидностью I группы;

дети с инвалидностью;

лица пожилого возраста с когнитивными нарушениями (снижение памяти, умственной работоспособности и т.д.);

неизлечимо больные люди, которые из-за нарушения функций организма не могут самостоятельно передвигаться и не способны к самообслуживанию;

дети, которым не установлена инвалидность, но они имеют тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, онкологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимость), острые или хронические заболевания почек IV степени, дети, получившие тяжелую травму, нуждающиеся в трансплантации органа и т.д.

Как рассчитывается размер выплат?

Размер компенсации исчисляется как разница между прожиточным минимумом на одного человека в расчете на месяц, установленным законом на 1 января, и среднемесячным совокупным доходом человека, предоставляющего социальные услуги (доход учитывается за предыдущие шесть месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления).

В состав семьи лица, обращающегося за назначением компенсации, включаются муж, жена, дети до 18 лет и дети, которые учатся на дневной форме в образовательных учреждениях до достижения 23 лет и не имеют собственных семей; а также женщина и мужчина, которые не находятся в браке, но проживают одной семьей.

Какие документы надо предоставить?

Для получения компенсации в управление социальной защиты следует подать два заявления: о согласии предоставлять социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе и о согласии получать социальные услуги от нуждающегося в этом члена семьи или его законного представителя. Кроме того, заявителю необходимо предоставить:

заявление о назначении компенсации;

заявление о перечислении средств с указанием счета в банке;

копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины;

копию идентификационного кода;

декларацию о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи);

копию акта осмотра больного медико-социальной экспертной комиссией;

заключение врачебной комиссии о необходимости ухода за пожилым вследствие когнитивных нарушений или за неизлечимо больным, который не может самостоятельно передвигаться и не способен к самообслуживанию;

копию решения суда об ограничении гражданской дееспособности или признании лица недееспособным (при необходимости);

документ о назначении опекуна или попечителя (для опекунов или попечителей);

копию свидетельства о рождении ребенка (при предоставлении социальных услуг ребенку);

копию медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

справку ВКК о заболевании ребенка с поражением нервной системы, с тяжелым психическим расстройством, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимость) и т.д.

Подводя итог, остановимся на нескольких моментах. Первый: круг лиц, уход за которыми дает право на получение компенсации, значительно сузился. Ранее в эту категорию входили просто пожилые люди, лица и дети с инвалидностью. Теперь эти категории даны с оговорками. (Внимание! Ранее назначенную компенсацию будут выплачивать по-прежнему. Новые правила будут применять только с подачей нового заявления.) Второй: привязка размера выплат к совокупному доходу. Ранее, в зависимости от категории подопечного, назначали 7%, 10% или 15% от прожиточного минимума для трудоспособных. Третий момент, пожалуй, самый положительный: если раньше получать компенсацию по уходу за родными могли только неработающие члены семьи, то теперь это не имеет значения. Главное – проживать на одной жилплощади.

Указанное Постановление № 859 вступило в силу с 25 сентября 2020 года. В документе сказано, что если заявитель успеет подать документы в течение 60 дней с даты вступления документа в силу (то есть до 24 ноября 2020 г.), то он может рассчитывать на получение выплат за период с 1 января 2020 года. В других случаях компенсация назначается с месяца обращения за ней, если в течение месяца со дня обращения были поданы все необходимые документы.

*«Некоторые вопросы назначения и выплаты компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе».

Важно знать

Компенсация назначается на 12 месяцев и выплачивается ежемесячно.

При возникновении обстоятельств, вследствие которых прекращается уход, заявитель обязан в 10-дневный срок письменно сообщить об этом в управление социальной защиты.

Физическое лицо, предоставляющее социальные услуги, получает только одну компенсацию независимо от количества лиц, за которыми это лицо ухаживает.

Компенсация не назначается, если близкий человек пользуется услугами социального работника (уход на дому), паллиативного ухода, стационарного ухода.

Ольга Новикова