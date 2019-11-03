Домашняя энциклопедия: секреты чистой кухни

Чтобы мельхиоровые приборы сверкали…

Чтобы вымыть столовые приборы из мельхиора и не испортить их, нужно использовать натуральные препараты или специальную жидкость. Нельзя использовать для чистки мельхиора железные мочалки и абразивные средства.

Налейте в кастрюлю 0,5 л воды и добавьте две ложки питьевой соды. Вскипятите воду, выключите газ и опустите туда на 10 минут столовые приборы. После этого вымойте их средством для мытья посуды, сполосните и вытрите насухо. Вода для полоскания должна быть прохладной.

Также для чистки мельхиора можно использовать воду, в которой варилась картошка. На 15-30 минут опустите мельхиоровые изделия в кипящий картофельный отвар. Затем прополощите их под струей воды.

Удаляем накипь с пароварки

Лучшее средство для этого – лимонная кислота. Насыпьте 0,5 чайной ложки кислоты в нижнюю часть пароварки и залейте отфильтрованной водой – так, чтобы хватило на 20-25 минут. Установите все контейнеры пароварки и запустите устройство на указанное время. Затем аккуратно промойте съемные части прибора, а емкость с нагревательным элементом протрите изнутри несколько раз губкой. Для борьбы с небольшим налетом можно использовать раствор соды.

Фото: n1s2.hsmedia.ru