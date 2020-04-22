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Новости Одессы и Одесской области

Домашняя дезинфекция: учимся правильно чистить расчески

Домашняя дезинфекция: учимся правильно чистить расчески

Щетки для волос, как и любое другое средство личного ухода, со временем пачкаются. Помимо распутывания и укладки волос, расчески собирают пыль и микробы. А вот, как от них избавиться, узнайте в нашей рубрике.

Как почистить круглую расческу?

Уберите все волосы с расчески. Воспользуйтесь ножницами, спицей или любым тонким заостренным предметом, чтобы очистить основание. Подготовьте раствор: в равных частях смешайте теплую воду, нашатырный спирт, шампунь и перекись водорода. Оставьте расческу в растворе на несколько часов. После процедуры промойте расческу под струей теплой воды и высушите феном.

Как помыть массажную щетку для волос?

Освободите расческу от волос и опустите ее в раствор из одной столовой ложки соды, двух ложек уксуса и одного литра воды на 10-15 минут. Уберите оставшийся налет зубной щеткой и оставьте ее высыхать, положив на чистое полотенце зубцами вниз. Для быстрого и эффективного очищения массажных щеток можно использовать пену для бритья. Сбрызните расческу пеной так, чтобы она покрывала всю поверхность. Оставьте ее на 15 минут, а потом смойте средство вместе со всеми загрязнениями под проточной водой.

Как почистить расческу из дерева?

Ухаживать за изделием из дерева лучше при помощи ваты, смоченной в спирте. Ежедневно аккуратно протирайте зубчики расчески, удаляя загрязнения. Использование других средств для чистки, может привести к деформации материала.

Как привести в порядок металлическую расческу?

Оставлять металлическую расческу надолго в воде нельзя, поэтому для чистки используйте ненужную зубную щетку и соду. Слегка смочите расческу и саму щетку для чистки, окуните щетку в соду и постепенно очищайте загрязнения. Когда результат станет приемлемым, тщательно ополосните расческу водой и насухо вытрите инструмент.

Как ухаживать за расческой с натуральным ворсом?

Очистите расческу от волос. Подберите подходящую по размеру щетки миску и заполните ее водой. Вспеньте в ней натуральное мыло или шампунь для волос. В мыльный раствор можно добавить несколько капель эфирного масла. Погрузите расческу щетинками в мыльную воду на 10 мин. После, очистите щетинки старой зубной щеткой. Положите расческу на мягкое полотенце щетиной вниз и дайте ей высохнуть.

Важно знать

Косметологи и дерматологи рекомендуют раз в неделю проводить сухую чистку расчесок.

Фото: Женские секреты

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