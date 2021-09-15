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Долги за газ: как одесситам не заплатить дважды

Долги за газ: как одесситам не заплатить дважды

Мошенники добрались до потребителей «Одессагаз-Поставки». О чем идет речь и как действовать, чтобы не быть обманутым, — разъясняют специалисты газопоставляющего предприятия.

Звонят фальшивые коллекторы

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Сотрудники подразделений «Одессагаз-Поставки» выявили несколько фактов мошенничества. Связаны они со звонками потребителям предприятия якобы от имени коллекторской компании. «Коллекторы» предлагают за взятку решить вопрос об отмене долга за природный газ. Но для этого им на банковскую карточку надо перечислить некую сумму денег.

Поставщик газа напоминает, что принимает оплату исключительно на счет компании (юридического лица), который указан:

  • на официальном сайте «Одессагаз-Поставки»: gazpostach.od.ua;
  • в платежной квитанции.

Потребителям желательно не накапливать долги, а производить оплату за потреб­ленный природный газ своевременно. Если же по какой-либо причине образовалась задолженность, можно оформить беспроцентную реструктуризацию долга. Для этого необходимо обратиться в ближайший абонентский участок.

Ранее мы рассказывали о том, кого отключат за неоплату за газ, воду и отопление.

Где оформить погашение долга?

газ в Одессе тариф на газ

Фото из открытых источников

Газопоставляющая компания сообщает об изменениях, связанных с приемом посетителей. Абонентский участок на улице Приморской, 47/1 приостановил свою работу, но открылся новый участок на улице Cофиевской, 11.

Также потребителей Одессы принимают по следующим адресам:

  • Фонтанская дорога, 67;
  • проспект Добровольского, 92;
  • улица Святослава Рихтера, 148а.

График работы участков:

  • понедельник — пятница, с 8.30 до 16.00 — личный прием потребителей;
  • понедельник — пятница, с 16.00 до 17.30 — работа с потребителями по телефону;
  • перерыв — с 13.00 до 14.00.

Куда звонить?

Контакт-центр «Одессагаз-Поставки»: 0-800-20-10-04, (093) 170-36-66 (оплата по тарифам вашего оператора).

Время работы: понедельник — пятница, 8.00 — 20.00.

Ольга НОВИКОВА

Ранее мы рассказывали о том, какие коммунальные тарифы ждут одесситов зимой 2021-2022.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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