Дюк, маяк и пушка: в старом одесском дворе – давний-давний стрит-арт (фото)

Любуясь (или совсем наоборот) новыми стрит-артами, муралами, которые встречаются в Одессе теперь все чаще и чаще, мы не задумываемся, что время над ними так же властно, как и над всем остальным…

Благодаря подсказке одесского краеведа, педагога, геолога Дмитрия Жданова, побывала я в красивом дворе на улице Екатерининской, 4. Арки, ухоженный вид, плюс все краски и оттенки осени – красота!

Во дворе за аркой – еще одни дворик. Местные называют его «двор с фреской». Причем, как мне рассказали, эта настенная роспись появилась уже давно. Что за картинки? Какова тематика? Самые что ни на есть одесские – Дюк, пушка, маяк… Да и сама арка расписана орнаментом.

Но вот ведь какое дело – эта роспись словно показывает нам, что настенные «полотна» тоже нуждаются со временем в реставрации.

Что сейчас? Все образы узнаваемы. Пока еще узнаваемы. Но облупившаяся краска, трещины и сколы на штукатурке, дожди и, главное, время – все это факторы, которые не обойти.

– Пока некоторые экскурсоводы к нам еще водят людей, но скоро мы и сами не захотим, чтобы это показывали гостям. Сами видите: все нуждается в ремонте. А, может, придется все это «замазать» – трещины идут, уже на голову штукатурка с частичками краски сыпется. Жалко, конечно, ну а что делать? – сказал мне по этому поводу один из живущих здесь одесситов…

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