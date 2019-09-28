Дискриминация по возрасту: как стереотипы влияют на наше здоровье

Дискриминация по возрастному признаку – эйджизм – негативно влияет на психологическое и физическое состояние пожилых людей. Такое отношение снижает их веру в собственные силы и способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Откуда берутся стереотипы?

Проблема возрастной дискриминации существует не только в Украине, но и во всем мире. Пожалуй, только скандинавские страны сумели полностью преодолеть такое отношение к своим гражданам, да еще Япония и Китай, где старость пользуется искренним уважением.

Европейцы считают, что эйджизм сродни расизму: он преследует цель узаконить и поддерживать неравенство между людьми, а стереотипы, которые сложились в человеческом обществе, превращают возрастные изменения в позор.

В любой культуре и почти во всех странах мира встречается отрицательный образ старости – от рекламы до детских сказок, вызывая у людей страх перед естественным старением. Парадокс еще и в том, что ярыми последователями возрастной дискриминации часто становятся даже пожилые люди, так как еще в советском обществе они впитали уверенность, что в старости человек становится «отработанным материалом».

Законы против эйджизма

Действие эйджизма хотя бы раз испытал на себе каждый, кто достиг определенного возраста. Например, пожилому человеку в нашей стране очень трудно устроиться на работу – ему всегда предпочтут более молодых сотрудников. Если пенсионеру и предложат место, то только самое низкооплачиваемое и непрестижное. И для руководства зачастую совершенно не важно, что пожилой соискатель не имеет проблем со здоровьем, обладает отличным профильным образованием и широким кругозором.

А ведь пожилые работники практически ничем не уступают более молодым, а кое в чем и превосходят их. Например, пожилые люди обладают хорошими организаторскими способностями и умеют экономить усилия, затрачиваемые на достижение цели. Кроме того, за их плечами больше жизненного и профессионального опыта, а также практических знаний. Именно поэтому, как считают психологи, люди в возрасте 60 лет и выше часто оказываются более эффективными руководителями и успешными политиками.

Это хорошо понимают в европейских странах, где с эйджизмом борются на законодательном уровне. Там разработана специальная директива, которая запрещает дискриминацию на рабочих местах в связи с инвалидностью, сексуальной ориентацией, религией и возрастом. Всем государствам – членам Евросоюза предлагается включить ее в свои национальные законы.

Первыми от дискриминации страдают женщины

Самыми уязвимыми в смысле возрастной дискриминации являются женщины, так как внимание окружающих всегда направлено на их внешность. Из-за этого они переживают старение иначе, чем мужчины, испытывая давление не только из-за возраста, но и по половой принадлежности. Исследования ясно показали, что существующие в мире возрастные стандарты повышают статус немолодых мужчин и обесценивают положение женщин того же возраста.

Кроме того, эйджизм выгоден многим фармацевтическим и косметическим компаниям. Ведь страх перед старостью заставляет женщин бросаться во все тяжкие, чтобы не дать наступающему возрасту ни единого шанса. Но обмануть природу все равно невозможно, а погоня за молодостью только ухудшает здоровье и опустошает кошелек.

Психологи напоминают: нельзя бояться своего возраста. Ведь наши морщины – это «боевые шрамы», которые нам на память оставила жизнь. В них – наши опыт и умения, радости и страдания, любовь и потери. Именно это и делает каждого из нас незаменимым и уникальным, независимо от пола, социального положения и достатка. Сколько бы лет нам ни было, прожитой жизнью нужно гордиться. И пусть она не всегда получалась такой, как мы хотели, но в ней были достижения и победы, которые оставили полезный след для будущих поколений.

Полюбите себя

Исследования свидетельствуют, что отношение к старению действует на организм на клеточном уровне. Те, кто из-за возрастной дискриминации воспринимает собственное старение негативно, живут почти на восемь лет меньше. У тех же, кто не боится старости, до конца жизни сохраняется хорошая память, они быстрее выздоравливают, дольше живут, сохраняя полноценный интеллект. Главное – чтобы у человека даже в пожилом возрасте была цель.

Фото: fashionstroke.com