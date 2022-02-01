Эликсир от старости: что обещают медики и чем помогут новые технологии?

Ученые давно пытаются найти способ продлить жизнь, а также избавить человечество от неприятностей, связанных со старостью и болезнями.

Недавно американский миллиардер Джефф Безос выделил несколько миллиардов долларов на поиски этого «эликсира бессмертия». Начавшиеся исследования могут растянуться на годы, но если они увенчаются успехом, человечество получит шанс забыть о старости и болезнях.

Почему мы стареем?

Старение — изменение того, как мы себя чувствуем и выглядим — происходит на клеточном и генном уровнях. Неизбежное старение тела сопровождается снижением биологических функций, а также изменениями в психологии и поведении человека. В старшем возрасте ухудшается состояние здоровья, а организм становится более уязвимым для болезней, так как снижается эффективность иммунной системы.

Ученые считают, что эти процессы связаны с потерей клеток внутренних органов, а также с тем, что клетки не способны сами восстанавливаться в чрезвычайных ситуациях. Они уже не могут выполнять свои функции так же эффективно, как в молодости. С течением времени в клетках накапливаются повреждения, и особенно много «неисправных» клеток собирается в коже, печени, легких и селезенке.

Чтобы найти способ изменить этот механизм, ученые нескольких стран начали масштабные исследования. Предполагается, что они помогут создать средство от старения и избавить человечество от многих неизлечимых заболеваний и даже инвалидности.

Народная медицина: какие растения помогут при аллергии?

Клетки «научат» восстанавливаться

В новом медицинском проекте задействованы лучшие умы мира — нобелевские лауреаты по медицине, генетике, физиологии. Институты, в которых будут проводиться исследования, хотят открыть в Калифорнии, Великобритании и Японии. Все результаты работы, которые получат ученые в этих институтах, будут собираться в специально созданной лаборатории для разработки «антивозрастных» лекарств.

В первую очередь исследователи будут работать над созданием биотехнологии по восстановлению здоровья клеток и их устойчивости к возрастным изменениям. Другими словами, ученые будут искать способ заставить клетки самообновляться или преобразовываться в клетки различных органов и тканей.

Несмотря на кажущуюся фантастичность этой идеи, ученые уверены, что тело человека по мере старения можно восстанавливать и даже можно лечить возрастные заболевания, например, деменцию. Если исследователям удастся научиться эффективно и безопасно перепрограммировать клетки, то в перспективе это может положить начало созданию технологии бессмертия.

Спроси у доктора: как справиться с метеозависимостью?

Цей матеріал також доступний українською