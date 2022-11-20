День в истории: военным губернатором Одессы был австрийский генерал

В молодости фон Бельц окончил Казанское военное училище, и во время учебы познакомился с будущей женой Натальей Адамюк. Затем он уехал на родину, и вернулся уже в 1918 году в составе австро-венгерской армии.

После того как в Одессу вошли германские и австро-венгерские войска, их командующим был назначен 53-летний фельдмаршал-лейтенант фон Бельц. В начале июня он занял пост губернатора Одессы, на котором находился всего пять месяцев.

Начало осени стало очень сложным временем для всей Европы. В октябре распалась Австро-Венгрия, началось разложение армии, на которую опиралась власть в Украине. В Одессу стали прибывать немецкие части, а деморализованные австрийцы и венгры начали покидать город.

Узнав о распаде Австро-Венгрии и ее поражении в войне, фон Бельц увидел для себя только один выход. Одесские газеты писали: «…в своей канцелярии во время внезапного помешательства чувств, которое можно объяснить лишь государственным переворотом на родине и в армии, покончил с собой выстрелом в голову Имперский и Королевский губернатор Одессы фельдмаршал Эдуард фон-Бельц».

Фельдмаршала похоронили на Втором христианском кладбище. Его потомки искали могилу предка много лет, но она была обнаружена только в конце 1980-х годов. В 2016 году на могиле австрийского фельдмаршала установили памятник, на открытие которого приезжал его праправнук Роланд Клосс.

Кстати, в романе «Золотой теленок» Ильф и Петров вспомнили об австрийском фельдмаршале. В поезде, который вез на очередную «стройку века» советских и иностранных журналистов, «представитель свободомыслящей австрийской газеты» господин Гейнрих объясняет, где он выучил русский язык: «…в Одессе, когда в 1918 году с армией генерала фон Бельца оккупировал этот чудный город… Вы, наверно, слышали про фон Бельца?». Ответ советского журналиста был вполне в духе времени: «Не только слышали, но и видели. Ваш фон Бельц лежал в своем золотом кабинете во дворце командующего Одесским военным округом с простреленной головой. Он застрелился, узнав, что в вашем отечестве произошла революция».

Ирина Сорокина

Источники: vnews.agency, ru-cprf.livejournal.com, Википедия